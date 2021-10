'Lidl' pārtikas produktu marķējumi un sertifikāti

Aizvien lielāks pircēju skaits mūsdienās ļoti mērķtiecīgi meklē tādus pārtikas produktus, kas ne tikai nodrošina uztura pamatvajadzības, bet arī atbilst viņu vērtībām. Starptautiski atzītie “Lidl” produktu marķējumi un sertifikāti apliecina mūsu piedāvāto produktu augstos kvalitātes standartus un ilgtspēju. Tie palīdz mūsu klientiem orientēties "Lidl" privāto zīmolu pasaulē.

Augstas kvalitātes prasības attiecas ne tikai uz "Lidl" ikdienas darbu, bet arī uz mūsu piegādātājiem un viņu ražotajiem produktiem. Ilgstošas, uzticības pilnas sadarbības rezultātā mēs ar ražotājiem kopīgi atrodam labākos risinājumus, kā sasniegt mūsu augsto kvalitātes prasību mērķus. Lai nodrošinātu mūsu preču atbilstošu ražošanu, neatkarīgu institūciju speciālisti regulāri auditē mūsu piegādātājus.

Visi mūsu sadarbības partneri paraksta un ievēro "Lidl" Rīcības kodeksu. Tajā noteikts, kā mēs sasniedzam augstu produktu kvalitāti ilgtspējīgā, ekoloģiskā un pārskatāmā ceļā. Daudzi no starptautiskajiem "Lidl" piegādātājiem ir sertificēti saskaņā ar pasaulē atzītiem pārtikas standartiem – International Food Standard (IFS), Lielbritānijas mazumtirgotāju asociācijas BRC standartiem un citiem. Papildu sertifikācija jāiegūst bioloģisko produktu ražošanā un godīgas tirdzniecības jomā, kur izvirzītas īpašas prasības.

Lai Tava izvēle veikalā būtu droša un saprotama, iepazīstinām ar biežāk sastopamajiem "Lidl" pārtikas produktu marķējumiem un sertifikātiem.

EU Ecolabel





Starptautiskais kvalitātes sertifikāts EU Ecolabel apliecina to, ka konkrētais produkts vai prece ir videi draudzīgs un veselīgs. Tas ir atzīts visās ES dalībvalstīs, kā arī Turcijā, Norvēģijā, Islandē un Šveicē. EU Ecolabel izvirza augstas prasības visam produkta dzīves ciklam, sākot ar izejvielu ieguvi līdz ražošanai, izplatīšanai un galīgai utilizācijai.

Vairāk par šo marķējumu https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Fairtrade produkti





Fairtrade jeb godīgas tirdzniecības marķējums apliecina, ka produkta ražošana atbilst godīgas tirdzniecības standartiem – ražotāji un zemkopji jaunattīstības valstīs ne tikai saņem godīgu atlīdzību par savu darbu, bet arī papildu finansējumu savas kopienas attīstībai. Ar Fairtrade visbiežāk marķētie pārtikas produkti "Lidl" veikalos ir kafija, tēja, kakao, medus, sulas, vīns, svaigi un žāvēti augļi, dārzeņi, rieksti un garšvielas, kā arī daži nepārtikas produkti, piemēram, ziedi, kokvilna un tekstilizstrādājumi.

Vairāk par šo marķējumu https://www.fairtrade.net/

Fairtrade izejvielas





Papildus Fairtrade produktu marķējumam pastāv arī Fairtrade izejvielu marķējums godīgi tirgotām produktu izejvielām, kas attiecas uz atsevišķām godīgi audzētām un tirgotām izejvielām, piemēram, kakao, cukuru vai kokvilnu. Piemēram, "Lidl" pārdotajam šokolādes batoniņam nepieciešamais kakao vai cukurs ir iepirkts ar Fairtrade nosacījumiem.

Vairāk par šo marķējumu https://www.maxhavelaar.ch/was-ist-fairtrade/fairtrade-labels/rohstoff-programme.html

ASC





Akvakultūras pārvaldības padomes (ASC) marķējums apliecina, ka šie zivju un jūras velšu produkti ir nākuši no audzētājiem, kuri saudzē vidi un rūpējas par labiem darba apstākļiem. Šo produktu izcelsmi var pārredzami un nepārtraukti izsekot no ražošanas brīža līdz nokļūšanai mūsu veikalos. Tādējādi patērētāji vienmēr var būt droši, no kurienes ir nākuši konkrētie zivju un jūras velšu produkti un kā tie ir tikuši ražoti.

Vairāk par šo marķējumu https://www.asc-aqua.org/

MSC





Jūras uzraudzības padome (MSC) seko pārmērīgai nozvejai pasaulē un iestājas par pasaules zivju rūpniecības ilgtspēju. MSC marķējums apliecina, ka attiecīgais produkts ir iegūts, atbildīgi izmantojot zvejas rīkus un līdz minimumam samazinot to negatīvo ietekmi uz ekosistēmu un nozveju. Ar sertifikātu marķētie produkti apliecina, ka to ieguve nākamajām paaudzēm saglabās neskartu dzīves vidi zivīm un citiem jūras dzīvniekiem.

Vairāk informācijas par šo marķējumu https://www.msc.org/

FSC





Šo sertifikātu izsniedz Mežu uzraudzības padome (FSC), kuras mērķis ir veicināt ekoloģisku, sociāli atbildīgu un ekonomiski ilgtspējīgu mežu izmantošanu. FSC iestājas par dabisko mežu saglabāšanu un pret to pārvēršanu koksnes plantācijās, kā arī par FSC standartu ievērošanu visā koku pārstrādes un tirdzniecības ķēdē. Svarīgi sertifikācijas piešķiršanas kritēriji ir vietējo koku sugu izmantošana, vērtīgu biotopu aizsardzība, ģenētisku modificētu augu aizliegums un pesticīdu nelietošana.

Vairāk par šo marķējumu https://fsc.org/en

Rainforest Alliance





Šo marķējumu atradīsi uz produktiem, kuri pilnībā vai daļēji nāk no Rainforest Alliance sertificētiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Šie uzņēmumi pilnībā atbilst Rainforest Alliance ilgtspējīgas lauksaimniecības standarta stingrajiem noteikumiem, pirmkārt, tajos aizsargā un saglabā dzīvnieku un augu valsti, kā arī rūpējas par augsnes un ūdeņu ilgtspēju. Otrkārt, tajos nodrošina un pēc vajadzības uzlabo darbinieku, viņu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīves apstākļus.

Vairāk par šo marķējumu https://www.rainforest-alliance.org/

UTZ





UTZ ir vēl viens Rainforest Alliance sertifikāts – īpaši kafijai, kakao, tējai un lazdu riekstiem –, kas apliecina, ka šo produktu audzētāji ir apmācīti un pārzina mūsdienīgas lauksaimniecības metodes. Tas ir apliecinājums tam, ka kafiju, kakao, tēju un lazdu riekstus ir iespējams iegūt profesionālāk, kvalitatīvāk, ienesīgāk un galvenais, ilgtspējīgāk. Programmas mērķis ir panākt, lai produktu ražotāji varētu saņemt labāku cenu par labāku produktu. Tādējādi viņi var uzlabot savu dzīves līmeni pašu spēkiem. Programmā iesaistītie zemnieki apņemas ievērot UTZ kodeksu.

Vairāk par šo marķējumu https://www.rainforest-alliance.org/utz/

RSPO





RSPO sertifikāts apstiprina, ka produktā izmantotā palmu eļļa ir iegūta, samazinot palmu eļļas audzēšanas negatīvo ietekmi uz vidi un vietējām kopienām. Šī iniciatīva veicina ilgtspējīgākas eļļas palmu audzēšanas metodes, kas nodara mazāku kaitējumu videi. RSPO sertificēšanas kritērijiem ir ekoloģisks un sociāls raksturs. Tie ietver prasību ievērot zemnieku un strādnieku pamattiesības eļļas ieguves reģionos, kā arī prasa aizsargājamās dabas teritorijās atteikties no palmu audzēšanas palmu eļļas ieguvei.

Vairāk par šo marķējumu https://www.rspo.org/about