Trīs 'Lidl' projekti zaļākai Latvijai

Izdarot izvēli par labu atjaunojamajiem resursiem, "Lidl" apliecina savu gatavību īstenot klimata aizsardzības projektus. "Lidl" sadarbības partneriem un piegādātājiem jāņem vērā tas, ka mūsu kvalitātes un efektivitātes prasības var izpildīt, tikai strādājot harmonijā ar apkārtējo vidi. Savā piegādes ķēdē mēs pievēršam lielu uzmanību vietējo ekosistēmu aizsardzībai un videi draudzīgu standartu izmantošanai. Tāpēc "Lidl" apmeklētāji var justies apmierināti par to, ka ir izdarījuši izvēli par labu videi atbildīgam uzņēmumam.

"Lidl" 100% izmanto vienīgi Latvijā ražoto zaļo elektrību

Jau 2020. gadā noslēdzām atjaunojamās elektroenerģijas piegādes līgumu ar AS "Latvenergo", lai samazinātu uzņēmuma oglekļa pēdas nospiedumu. Visos "Lidl" Latvijas veikalos, Rīgas loģistikas centrā un birojā tiek izmantota vienīgi 100% Latvijā ražota zaļā elektrība. To apliecina no "Latvenergo" saņemtais "Powered by Green" sertifikāts, kas apstiprina iegādātās elektrības izcelsmi un izsekojamību.

"Lidl" Rīgas birojs sertificēts kā pirmais Zaļais birojs nozarē

Esam pirmais mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas saņēmis Pasaules dabas fonda programmas "Zaļais birojs" sertifikātu, kasapliecina mūsu aktīvo iesaisti savas ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanā. Zaļais birojs ir Pasaules dabas fonda programma, kas izveidota ar mērķi palīdzēt birojiem ieviest efektīvus un konkrētus pasākumus, lai mazinātu to ietekmi uz vidi. Šo starptautisko sertifikātu "Lidl" saņēma pēc visaptverošas biroja pārbaudes, kurā atzinīgi novērtēja mūsu apņemšanos veiksmīgi īstenot ilgtspējīgus risinājumus. "Lidl" birojā tika veikts īpašs audits, lai apzinātu un samazinātu, piemēram, ūdens un elektroenerģijas patēriņu, izlietotā papīra apjomu, darbinieku ikdienas paradumus u.c. parametrus.

EDGE sertifikāti "Lidl" ēkām

2020. gada beigās "Lidl" loģistikas centrs Rīgā saņēma starptautiski atzīto EDGE sertifikātu ilgtspējīgām ēkām. Mūsu Rīgas loģistikas centra celtniecībā izmantoti ilgtspējīgi būvmateriāli un videi draudzīgi tehniskie risinājumi, kas nodrošina vismaz 24% enerģijas un 27% ūdens ietaupījumu.

Arī mūsu veikali ir saņēmuši EDGE sertifikātus. Šis sertifikāts apliecina, ka "Lidl" ēku būvniecībā un tehniskajā nodrošinājumā izmantoti ilgtspējīgi, moderni un kvalitatīvi risinājumi. Ēku iekštelpās un sistēmās izvēlēti kvalitatīvi materiāli un iekārtas, kas seko līdzi modernākajiem un energoefektīvākajiem risinājumiem.