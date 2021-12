Nosacījumi konkursos vienmēr ir paredzēti savējiem, uzņēmumam "no ielas" grūti uzvarēt. Lai uzvarētu, jābūt gatavam "dalīties". Kopā ar juristiem būs jāsagatavo papīru kalni. Bet, ja izvēlēsies jūs, tad debešķīga nākotne ir garantēta. Šie ir tikai daži no stereotipiem, kas Latvijā valda par konkursiem un iepirkumiem. Cik lielā mērā tie atspoguļo realitāti? To lūdzām skaidrot uzņēmējiem, kas ir piedalījušies iepirkumu konkursos.

Ne visi piekrita. Piemēram, vidēja biznesa pārstāvis bija gatavs atbildēt tikai ar nosacījumu, ka paliks anonīms.

Visi intervētie atzina, ka dalība iepirkumu konkursā ir svarīga pieredze jebkuram biznesam. Iztērētie līdzekļi, pūles, nauda un nervi – visas šīs problēmas izgaist, kad jūtama uzvaras garša. Tomēr ne vienmēr ir iespējams uzvarēt konkursā. Kā izvairīties no slazdiem? Lūk, septiņi ikviena dzirdēti pieņēmumi par dalību konkursos un uzņēmēju atbildes, vai tā ir tiesa.