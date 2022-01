Uzņēmumā Anta sāka strādāt laikā, kad aktualizējās ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, un jau no pirmās darba dienas viņa iepazina attālinātā darba lomu. "Agrāk es nevarēju pat iedomāties, kā būtu strādāt no mājām, taču šobrīd esmu pieradusi un to uztveru kā lielu plusu. Man patīk būt mājās, novērtēju to, ka ietaupās laiks, kas būtu jāpavada ceļā. Līdz ar to paliek vairāk brīva laika hobijiem," secina Anta un atklāj, ka viņas hobijs jeb sirdij tuva nodarbošanās nav saistīta ar IT nozari.



"Tad, kad es neesmu IT speciāliste, tad esmu sporta trenere – jau ceturto gadu trenēju junioru karsējmeitenes vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Studiju laikā universitātē arī es pati biju karsējmeitene Latvijas izlases sastāvā un ik gadu piedalījos Eiropas līmeņa sacensībās, kur kopā ar komandu guvām vērā ņemamus panākumus, bet šobrīd palīdzu jaunajai paaudzei apgūt nepieciešamās iemaņas," stāsta Anta.



Treneres darbs un horeogrāfijas kustību izdomāšana viņai sniedz ikdienā nepieciešamo fizisko aktivitāšu devu, palīdz atslēgties no datora, kā arī ļauj izpausties radošumam. Vēl brīvajā laikā Antai patīk gatavot ēst, paskatīties kādu interesantu TV pārraidi un doties pastaigās kopā ar dzīvesbiedru. Pieminot savu draugu, Anta atklāj, ka viņas dzīvesbiedrs pēc profesijas ir loģistikas speciālists jūrniecības nozarē, bet, viņas iedvesmots, arī viņš ir kļuvis par programmētāju un nupat uzsācis darba gaitas IT uzņēmumā. Starp citu, Antas draugs nav vienīgais, kas, viņas mudināts, ir uzdrošinājies teikt "jā" profesijai IT nozarē.