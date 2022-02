Jūlija

"Accenture" automatizētās testēšanas eksperte Baltijā

Mana ģimene strādā IT nozarē, tētis ir projektu vadītājs, līdz ar to mājās dators parādījās samērā ātri, kas manī radīja interesi par datorzinātni – padziļināti apgūt šīs jomas zināšanas. Pēc vidusskolas sāku studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī vēlāk paralēli studijām sāku strādāt IT uzņēmumā. Tajā bija iespēja apgūt testēšanas iemaņas, un sāku darbu manuālās testēšanas virzienā, vēlāk paplašināju iemaņas testēšanā ar skriptiem, datubāzu tehnoloģijām. Tas bija diezgan ilgs posms, līdz brīdim, kad iepriekšējā darbavietā vairs neredzēju attīstības iespējas, tāpēc sapratu, ka ir pienācis laiks pārmaiņām. Pirms pieciem gadiem pievienojos "Accenture" komandai un biju 1000. darbiniece Latvijā. Tā bija jauna, starptautiska vide, plaša mērogojamība, cita pieredze. Man bija interesanti redzēt un mācīties, kā uzņēmumā tiek vadīts darbs, realizēti projekti, pierast pie angļu valodas, jo iepriekšējā darbavietā strādāju ar valsts projektiem, līdz ar to bija cita vide un nosacījumi. Pamazām sāku iejusties jaunajā vidē, tā man patika un saistīja. Šo gadu laikā esmu darbojusies vairākos projektos ar lieliskiem kolēģiem, no kuriem paralēli darba pienākumiem esmu mācījusies vadības iemaņas, kā ikdienā strādāt un komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, kā vadīt projektus, kā nodot zināšanas tālāk utt. Iemācījos strādāt pie projektiem, izmantojot "Agile" principus un metodes, kas ietver gan stratēģiju, gan plānošanu un vadību utt. Paralēli sāku apgūt testēšanas automatizācijas virzienu, kurā nav nepieciešamas īpašas tehniskās zināšanas, kurā darbojos arī šobrīd. Strādāt IT nozarē ir interesanti, atceros, ka vienā projektā, kur biju koučs, man bija jāapmāca programmētāji izmantot testēšanas rīkus, bet citi kolēģi ar mani dalījās savās zināšanās, tādējādi mēs paplašinājām viens otra redzesloku un ieguvām jaunas zināšanas. Uzņēmumā mums katram ir sava attīstības "ceļa karte" un skaidrība, ko sagaida darba devējs un kas ir nepieciešams tālākai karjeras izaugsmei. Pārsvarā savas zināšanas papildinu vakaros, tomēr zinu, ka citi kolēģi mācās arī citā laikā, piemēram, agri no rīta, dienas vidū vai brīvdienās. Aizvien ilgāk esot IT nozarē, esmu secinājusi, ka nav jāslēpj savas zināšanas un nav jābaidās dalīties savā pieredzē, jo, vairāk dodot citiem, mēs arī saņemam atpakaļ. "Accenture" projektos ir dažādi cilvēki, ir tādi, no kuriem varu mācīties un iegūt kaut ko jaunu, bet ir tādi, kuriem es varu palīdzēt pilnveidot viņu zināšanas. Šobrīd ikdienā palīdzu jaunākajiem testēšanas speciālistiem papildināt viņu iemaņas, sniedzu padomus un konsultēju, ja viņiem rodas izaicinājumi atrast labāko risinājumu situācijā, kad kaut kas nestrādā. Darbs IT nozarē ir nepārtraukts sevis pilnveidošanas process, kas ietver labus nosacījumus, gandarījumu un prieku par paveikto.