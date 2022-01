"Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš atklāj, ka IT pakalpojumu eksporta apjoms strauji aug: "Pērnā gada pirmajos trīs ceturkšņos tas auga par 14%. Tas ir vairāk nekā divkāršojies attiecībā pret 2016. gadu. Kopš 2000. gada IT pakalpojumu eksports caurmērā gada laikā audzis par piektdaļu, un šis temps ir bijis apbrīnojami noturīgs. Līdz ar to kopumā kopš 2000. gada programmēšanas eksports audzis gandrīz 40 reižu. 2021. gadā IT pakalpojumi veidoja ap 15% no kopējā pakalpojumu eksporta jeb ap 3% no kopējā preču un pakalpojumu eksporta. IT pakalpojumi veido daļu no parādības, ko kopumā dēvē par balto apkaklīšu pakalpojumiem, un tos var saukt arī par augstas pievienotās vērtības pakalpojumiem."



Saskaņā ar Strautiņa sniegto informāciju to eksporta summa pērn veidoja ap 2,5 miljardiem eiro. "Lielākā sadaļa šeit ir dažādi biznesa pakalpojumi, kurus maksājumu bilancē apvieno pozīcijā "Citi saimnieciskās darbības pakalpojumi", to summa bija ap 1,3 miljardiem. Robeža starp šiem un IT pakalpojumiem reālajā dzīvē ir nosacīta, nereti IT pakalpojumi veido daļu no plašāka piedāvājuma. Tātad arī biznesa pakalpojumu sniegšana ir atkarīga no IT prasmēm," skaidro ekonomists.



IT nozare ir viena no labāk atalgotajām – vidējais algu līmenis sasniedzis gandrīz divarpus tūkstošus eiro mēnesī, tāpēc tās pienesums tautsaimniecībai nav apšaubāms.



"Tik tikko – pērnā gada 3. ceturksnī – programmētāju algas pirmo reizi pārsniedza banku darbinieku algas, jo aug daudz straujāk – par 13% gadā. Viņi tērē šo naudu Latvijā, arvien vairāk iegulda arī nekustamajos īpašumos. Pārējā ekonomika no programmēšanas nozares ir atkarīga arī tehniskā ziņā – citas nozares arvien vairāk izmanto, piemēram, datorprogrammējamas iekārtas, to apkalpošanai vajag vietējās tehniskās zināšanas," skaidro ekonomists.



Arī pandēmija šo progresu neapturēja, vien nedaudz piebremzēja – arī 2020. gadā IT pakalpojumu eksports auga par 3,3%. "Pašā pandēmijas sākumā nozarē bija satraukums, jo uzņēmumi mēdz samazināt dažāda veida investīcijas lielas nenoteiktības brīžos. Taču izrādījās, ka pandēmija šai nozarei lielā mērā nāk arī par labu, jo informācijas tehnoloģiju pielietojums strauji pieauga," atklāj Strautiņš.