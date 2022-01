ir IT speciālists, kuram ir zināšanas, kā pasūtītāja jeb klienta vīziju vai konkrētu vēlmi realizēt dzīvē, to pielāgojot tehniskajā risinājumā. IT konsultantam ir jāspēj novērtēt klienta IT infrastruktūru un sistēmas, jāizprot pasūtītāja biznesa vajadzības, lai palīdzētu viņam sasniegt izvirzītos mērķus, vienlaikus uzlabojot tehnoloģisko pārvaldību. Ļoti vērtīgi, ja konsultants orientējas biznesa jomā, kurā tiek izstrādāts konkrētais IT risinājums, tas ļauj viņam labāk saprast klienta uzdevumu, lai piedāvātu labāko, pareizāko risinājumu, kā arī citas attīstības iespējas. IT nozarē konsultanti strādā vairākās tehnoloģiju jomās, piemēram, SAP, "Oracle", "Microsoft" utt. Saistībā ar plašo mākoņtehnoloģiju attīstību šobrīd nozarē ļoti pieprasīti ir konsultanti, kas orientējas dažādos mākoņtehnoloģiju risinājumos un platformās. Konsultants palīdz ieviest un pielāgot dažādas IT sistēmas, resursu vadības sistēmas, klientu pārvaldības sistēmas, datubāzes, automatizācijas risinājumus utt. Pieredzējuši konsultanti sniedz arī rekomendācijas klientam, kā nākotnē pasūtītājs, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, varētu attīstīt savu infrastruktūru, ieviest jaunus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot efektivitāti. Ikdienā konsultanti strādā ar citiem IT speciālistiem, lai kopā projekta ietvaros realizētu nepieciešamās izmaiņas. Situācijās, kad kaut kas nedarbojas, konsultantam ir jāspēj piedāvāt atbilstošu risinājumu. Konsultanti ir dažādi, daļai no viņiem ir ne tikai padziļinātas konkrētās tehnoloģijas zināšanas, bet arī programmēšanas iemaņas, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas arī tehniskajā līmenī. Ja konsultantam ir programmēšanas prasmes un biznesa zināšanas, viņam ir ļoti labas karjeras izaugsmes iespējas. Konsultantam nepārtraukti ir jāpilnveido savas profesionālās zināšanas, jārisina problēmsituācijas, jāuzņemas atbildība un iniciatīva, strādājot individuāli un komandā. Svarīgas ir arī komunikācijas prasmes, spēt uzklausīt un būt akurātam.