Uz jautājumu, vai vairāk ir eksaktas vai humanitāras dabas cilvēks, Krista atbild, ka viņai piemīt abi domāšanas veidi. "Ar ķīmiju, protams, ikdienā es gluži nevarētu nodarboties, bet varu gan dzeju rakstīt, gan programmēt. Esmu studējusi jurisprudenci, bet profesijā īsti strādājusi neesmu. Mana iepriekšējā darba pieredze bija saistīta ar tirdzniecību. Patiesībā esmu visdarītāja – kādu darbu man uzticēs, tādu paveikšu. Varu rotāt telpas un varu arī sienu uzmūrēt, ja nepieciešams," ar sevi iepazīstina Krista.

Par karjeras maiņu aizdomājusies trešā bērna kopšanas atvaļinājumā, kad "Dienas Biznesā" ieraudzījusi iespēju pieteikties programmai "She Goes Tech", ko īsteno nevalstiskā organizācija "Riga TechGirls" kopā ar "Accenture". "She Goes Tech" mācības ir piemērotas sievietēm, kurām nav pamatzināšanu datorzinātnē, bet ir vēlme un interese sākt karjeru IT jomā, piemīt analītiskā domāšana un ir labas angļu valodas zināšanas. Programma ir īpaši piemērota sievietēm, kuras vēlas mainīt profesiju un dzīvi.

Lai arī jaunas profesijas apguve un karjeras sākšana prasa pūles un laiku, kā arī nopietnu mācīšanos, vienlaikus tā ir iespēja sākt jaunu profesionālo izaugsmi. Tiesa, gluži sveša IT nozare Kristai nebija, jo viņas vīrs un tēvs darbojas IT jomā, tāpēc bija priekšstats un neliela pieredze, jo iepriekš Krista tēvam palīdzēja "front-end" programmēšanā, kas bija apgūta pašmācības ceļā. "She Goes Tech" programmā Krista izvēlējās "back-end" programmēšanas valodu "Java", kurā viņai nebija pieredzes un zināšanu. Pēc mācībām viņai bija iespēja turpināt mācības "Accenture" "bootcamp", kur pēc līdzīga principa – mācoties darot – programmēšanas prasmes apgūtas jau pamatīgāk. "She Goes Tech" mācības notika vakaros un brīvdienās izpalīdzīgu un iedvesmojošu pasniedzēju vadībā, apgūstot ne tikai teoriju, bet arī uzreiz to liekot lietā praktiskajos darbos. Piemēram, Kristas noslēguma projekts mācībās bija sudoku spēles programmēšana.

Kopš "Accenture" "bootcamp" absolvēšanas ir pagājuši trīs gadi, un Krista aizvien strādā turpat, kur uzsāka prakses gaitas. Tiesa, viņas pienākumu apjoms un to sarežģītības pakāpe ir mainījusies. "Sākumā, kad tikko pievienojos uzņēmumam kā praktikante, biju atbalsts sistēmu arhitektiem – palīdzēju ar dokumentāciju, kas man palīdzēja labāk izprast projekta uzbūvi. Pēc tam pamazām pienākumi nāca klāt. Tagad es esmu izstrādātāja, man ir sava komanda, par kuru atbildu. Mēs izstrādājam sistēmu klientam, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Ir interesanti sekot līdzi projekta attīstībai no sākuma punkta līdz noslēgumam, redzot taustāmu rezultātu, vienlaikus apzinoties, ka esmu bijusi nozīmīga daļa tā radīšanā," stāsta Krista. Papildus pamata darba uzdevumiem viņa arīdzan pilda papildu pienākumus: "Esmu ne tikai programmētāja, bet arī atbildīga par projektu vadību, līdz ar to mana diena ir diezgan piepildīta un dažāda."

Vaicāta, kā ar visu iespējams tikt galā, jo rūpes par trim bērniem – piecus, sešus un astoņus gadus veciem – aizņem krietnu laiku un enerģijas devu, Krista saka, ka te daļēji jāpateicas viņas "cilvēks–orķestris" raksturam, bet tas arī nebūtu iespējams bez uzņēmuma pretimnākošās attieksmes. "Darbu "Accenture" ir viegli savienot ar privāto dzīvi. Piemēram, ja man ir jāaizved bērns pie ārsta darba laikā, tas ir sarunājams, un man nav jādomā, kas to varēs izdarīt manā vietā. Darbā uz pirkstiem neviens neskatās, piemēram, ja ieradīšos darbā piecas minūtes vēlāk, jo bērni ilgāk, nekā ierasts, gāja uz dārziņu," piemēru min Krista.