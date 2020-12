Kā Austrālijas savvaļas ugunsgrēki piesaistīja dezinformatorus

Kā vienu no izaicinājumiem viņa min faktu, ka mūsdienās interneta vidē jebkurš var būt satura veidotājs. Tāpat LU pasniedzēja atgādina, ka dezinformācijas izplatīšanās var notikt, ne tikai izmantojot sociālos tīklus, bet arī ar baumu starpniecību cilvēku savstarpējās komunikācijas veidā, tostarp privātā sarakstē "WhatsApp" grupās.



Ločmele arī atzīst, ka no dezinformācijas nav iespējams izvairīties un nav vienas informācijas pārbaudes receptes, kas derētu visām situācijām: "Dezinformācijas izplatītāji attīsta veidus, kā ar cilvēkiem manipulēt. Līdz ar to, primārais ir spēt atrast uzticamus informācijas avotus, kur par konkrēto jautājumu pārliecināties. Jo, atskaitot faktos balstītu žurnālistiku, pārējie informācijas avoti katrā situācijā var atšķirties, piemēram, oficiālās iestāžu mājaslapas, ekspertu tviterkonti var būt dažādi atkarībā no nozares un problēmas."



"Svarīgi vienmēr ir apskatīt informācijas avotu – bieži vien, lietojot sociālos tīklus, cilvēki nemaz nepamana, kas to [informāciju par kādu notikumu] izplata. Dažkārt [dezinformācijas lapās] pat tiek kopēts gan kāda esoša medija dizains, gan nosaukums. Pārliecinoties par avotu, dažkārt atkrīt šaubas par to, vai šī informācija ir patiesa vai nav. Tāpat ir vērts apskatīties vairāku avotu teikto par konkrētu notikumu," skaidro Ločmele.



Komentējot ziņu izplatīšanos sociālajos tīklos, eksperte norāda, ka liela nozīme ir arī interneta vietņu algoritmiem, kas ir viens no faktoriem, kā dažāda veida saturs, tostarp viltus ziņas, nonāk pie cilvēkiem.



Tāpat medijpratības eksperte norāda uz nepieciešamību vienmēr domāt par to, kāds ir konkrētās informācijas nolūks, – vai šis saturs ir radīts tikai tādēļ, lai informētu sabiedrību, vai arī mērķis ir izraisīt emocijas. "Pirms dalīšanās ar informāciju svarīgi ir to vispirms izlasīt arī pašam," saka LU pasniedzēja.