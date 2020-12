Mīts par slepenu pedofilu kliķi: kā 'QAnon' sazvērestības teorija izplatījās pasaulē

Hiršs uzsver, ka mūsdienās sazvērestības teorijas ir pieejamas aizvien plašākam cilvēku lokam – tās atrodamas filmās, sociālajos tīklos, videomateriālos, arī dažādos plakātos. Viņš arī norāda, ka situācija vairs nav tāda kā savulaik, kad šīs teorijas nereti apsprieda ne pārāk populāros forumos.



Tāpat viņš argumentē, ka sazvērestības teoriju izplatīšanās var tikt skaidrota arī ar dažādiem psiholoģiskiem aspektiem. "Ja cilvēks tic, ka eksistē cīņa starp vadošo eliti un tautu, tad iespēja, ka šī persona noticēs arī citām sazvērestības teorijām, pieaug," sacīja dezinformācijas eksperts, piebilstot: "Cilvēki krīzes laikā nereti meklē skaidrojumu pašreizējām norisēm. Zinātniski un faktoloģiski pamatots arguments var neuzrunāt cilvēkus tik ļoti kā vienkāršots izskaidrojums, kurā kāds tiek vainots." Hiršs skaidro, ka sazvērestības teorijas cilvēkiem rada iespaidu, ka viņi zina, kas notiek pasaulē, radot tādu kā kontroles sajūtu.



Runājot par veidiem, kā veiksmīgi izvairīties no uzticēšanās "QAnon" teorijām, Hiršs norāda, ka nav vienkāršu, universālu instrumentu, ar kuru palīdzību izvairīties no dezinformējoša, nepatiesa un uz sazvērestības teorijām balstīta satura: "Viena no lielākajām problēmām ir tā, ka dezinformācijas materiālos tiek atspoguļota vienpusēja informācija – iespējams, patiesa, bet tikai vienas puses redzējums. Sazvērestības teoriju atbalstītāju teiktais nereti ir vienkāršs izdomājums, bet dažkārt tas var balstīties uz it kā patiesu vai daļēji patiesu faktu."



Otra problemātika, pēc Hirša domām, ir tā, ka pietiekami liels skaits cilvēku vienkārši neuzticas valdībai, uzskata, ka politiķi melo. Attiecīgi palielinās varbūtība, ka šie cilvēki varētu noticēt sazvērestības teorijām.



"Jāuzmanās no emocionāli piesātināta satura, no pārspīlējumiem un "melns pret balts" veida skaidrojumiem par norisēm. Arī vienpusējs saturs, kurā autors apgalvo, ka zina visu patiesību, noliedzot citus viedokļus, ir tāds, kas var norādīt uz potenciāliem dezinformācijas draudiem un nepatiesas informācijas izplatīšanu," saka Hiršs. Eksperts atgādina, ka daudzas sazvērestības teorijas vairākos prestižos medijos jau ir atspēkotas, un iesaka – viens no veidiem, kā noskaidrot, vai kāda teorija ir patiesa, būtu meklēt informāciju par to šajos zināmajos un uzticamajos avotos.