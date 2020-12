Azerbaidžāņi savu gatavību digitālajam karam apliecināja jau jūlijā. Lai gan nevienai no Kalnu Karabahas karā iesaistītajām pusēm vismaz oficiāli nav savas kibervienības, katrā konflikta eskalācijas reizē interneta vidē, kā arī medijos norisinās vērienīga informācijas cīņa, turklāt kiberuzbrukumus pieredz arī valstu institūcijas.Informācijas kaujaslaukā viena no redzamākajām cīņām izvērtās sociālajos tīklos, īstenojot mērķtiecīgas tēmturu kampaņas "Twitter". Gluži kā reālajā kaujaslaukā, arī šeit pārspēks bija azerbaidžāņu pusē, turklāt pārākumu digitālajā pasaulē viņi parādīja jau vasaras eskalācijas laikā – tobrīd populārākie azerbaidžāņu tēmturi tika lietoti aptuveni miljonu reižu, kamēr armēņu aktīvistu – aptuveni 31 000 reižu, izpētīja domnīcas "The Atlantic Council" dezinformācijas izpētes centrs "Digital Forensic Research Lab" ("DFRLab").Padziļinātā izpētē "DFRLab" konstatēja, ka ar azerbaidžāņu tēmturiem tika apzināti manipulēts, lai panāktu, ka tie kļūst mediju iecienīti un tādējādi komunikācijā par karu izceļ Azerbaidžānas viedokli. Tas panākts, izmantojot salīdzinoši nelielu skaitu – līdz 500 – profilu, kurus vairumā gadījumu, visticamāk, veidojuši ļoti motivēti cilvēki, ne boti. Viens no galvenajiem instrumentiem šajā "kaujā", kā to apliecina arī tēmturu lietojums, bija lielākā jauniešu organizācija valstī IRELI, kura jau iepriekš vadījusi pret žurnālistiem un citiem režīma kritiķiem vērstas sociālo tīklu kampaņas, kā arī radījusi "sociālo tīklu akadēmiju". Dezinformācijas pētnieki norāda, ka jau 2018. gadā "Oxford Internet Institute" azerbaidžāņu spējas sociālo tīklu manipulācijā novērtēja kā līdzvērtīgas Indijai un Pakistānai, kuras šim mērķim velta lielus līdzekļus un arī praktizē režīmam lojālu jauniešu organizāciju mobilizāciju.Septembra beigās sākoties azerbaidžāņu uzbrukumam, tās propaganda atkal strauji pieņēmās spēkā. Austrālijas dezinformācijas izpētes centrs "International Cyber Policy Centre" liela apjoma ar Azerbaidžānu saistītu jaunu "Twitter" profilu pieaugumu fiksēja tieši septembra beigās, savukārt "Facebook", karam ritot vēl pilnā sparā, oktobra beigās ziņoja, ka izdzēsis plašu Azerbaidžānas botu tīklu, kurā bijuši 589 "Facebook" profili, 7906 "Facebook" lapas un 447 "Instagram" profili, vēstīja BBC.Video un attēli no karalauka, subjektīvi tagadnes un vēstures notikumu skaidrojumi, kā arī īstas un viltus ziņas sākotnēji tika aktīvi publicētas "Twitter" un "Facebook", nomācot pārējo informācijas plūsmu par konfliktu, un pēcāk izplatījās arī citos informācijas kanālos. Piemēram, atbilstoši Azerbaidžānas medija "Azer News" viltus ziņai , kas plaši tika pārpublicēta arī sociālajos tīklos, ieiešana armēņu kontrolētajā teritorijā, kas faktiski sāka karu, bijis tikai veiksmīgs pretuzbrukums vērienīgam Armēnijas spēku uzbrukumam plašā frontē, bet turpmāka teritoriju pārņemšana – reakcija uz armēņu raķešu uzbrukumiem Azerbaidžānas pilsētām.