Sazvērestības, 'Novičok' Latvijā un patogēni Gruzijā: kā maldina Kremlis

Pretī tiek likta ideja par to, ka Baltkrievijas nākotnei ir jābūt saistītai ar Krieviju un ka tieši Krievija būs panākumu atslēga. "Tādā veidā sabiedrībā tiek veidota konsekventa izpratne par to, ka rietumvalstis ir agresīvas un divkosīgas, kamēr Krievija ir uzticams un drošs partneris," paskaidro Balodis.



Lange Ionatamishvili pieļauj, ka Krieviju biedē līdzīgi notikumi pašu mājās, līdz ar to tā ar bažām vēro, kā viss beigsies Baltkrievijā, un apdomā, kurā brīdī un kādā veidā būtu vajadzīga iejaukšanās.



"Krievijai pēc ietekmes zaudēšanas Ukrainā ir ārkārtīgi svarīgi paturēt Baltkrieviju savas ietekmes zonā. Atcerēsimies 1999. gadā parakstīto līgumu par Krievijas un Baltkrievijas Apvienotās valsts izveidi," viņa atgādina.