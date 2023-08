Kā lielas ģimenes galvai, kad ikdienā veicami apjomīgāki pirkumi, piemēram, pārtikas veikalā, Armandam ļoti noder arī šķietami elementāra “Formentor” funkcija. “Nākam no pārtikas veikala – kur ir atslēgas, kā lai attaisa bagāžnieku? Kad rokas pilnas iepirkumiem, ūdens bunduļiem, kā ielikt visu iekšā? Nobrauc ar kāju gar mašīnas apakšu – un bagāžnieks atveras,” demonstrē Simsons. No malas “Formentor” izskatās kompakts, taču, kad jāsatilpina viss vajadzīgais, bagāžnieks noteikti nepieviļ.



Braucot ar “CUPRA Formentor VZ”, Simsons sajutis, ka uz šo spēkratu citi šoferi un garāmgājēji nereti atskatās. To dara arī viņš pats: “Uzreiz skatos, kas braucošajai CUPRA aizmugurē rakstīts. Ja nekas, tātad parastais “Formentor”, ja ir VZ, tad zini, ka spēcīgais motors zem pārsega,” Armands smej, ka nu jau kļuvis par CUPRA atpazīšanas profesionāli. Kopumā “Formentor” lapsene viņam kļuvusi par labu ikdienas atbalstu, lai ne tikai pārvietotos no punkta A uz punktu B, bet darītu to ar šiku, baudot arī neatkārtojamo spēkrata dizainu.