Ierēdņi neveido politiku, lēmumu pieņemšanas nasta ir politiķu rokās – tā, komentējot asās diskusijas par jaunajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, intervijā portālam "Delfi" atgādina Iepirkumu uzraudzības biroja direktors Artis Lapiņš. Viņa vadītais birojs gada laikā redz līgumus, kas kopsummā sasniedz 3,3 miljardus eiro. Tā ir summa, kas līdzinās trešdaļai no visa Latvijas 2021. gada budžeta. Tāpēc Lapiņš aicina, ja kaut kas nav kārtībā, nepievērt acis uz nejēdzībām.



To, ka viss iepirkumu procesos ne tuvu nav kārtībā, vislabāk parāda vairāku uzņēmēju atbildes par sabiedrībā izplatītu mītu patiesumu vai ne, bet jo īpaši tas, ka liela daļa no "Delfi" žurnālistu uzrunātajiem uzņēmējiem, kas regulāri piedalās iepirkumos, nevēlējās publiski par šo procesu runāt, vai arī piekrita to darīt tikai anonīmi, baidoties par sekām.