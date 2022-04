“

Ļoti bieži tiek izmantota jau esošā, padomju laikos būvētā instalācija, kas morāli un fiziski jau ir novecojusi un nav pat pielāgota mūsdienu modernajām aparatūrām. Mēs it kā dzīvojam Eiropā, bet to visu esam saglabājuši no vecā mantojuma. Tā ir bumba ar laika degli. "Schneider" ļoti daudz runā par šīm prasībām, un cilvēki arī pamazām saprot, ka mājas dzīvojamā fonda īpašnieks ir atbildīgs par to, kas telpās atrodas aiz sienas.

Gatis Arājums, "Schneider Electric" attīstības vadītājs Baltijas valstīs