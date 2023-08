Kas ir viedā māja, un kā tā var palīdzēt ietaupīt?

Daudzi no mums noteikti ir piedzīvojuši situāciju, kad, dodoties ārpus mājām, pēkšņi sākam prātot, vai aizslēdzām durvis, izslēdzām gaismas un atvienojām gludekli no kontaktligzdas. Mājas kļūst arvien gudrākas, un tehnoloģijas ir attīstījušās tiktāl, ka nu jau pat attālināti varam sekot līdzi dažādiem procesiem – viedās sistēmas mums ļauj ne tikai taupīt energoresursus un optimizēt to izmantošanu, bet arī organizēt dažādu ierīču darbību sev vēlamajā režīmā.