“Limbažiem ir radiāls jeb apļveida ielu tīklojums, un droši var teikt, ka ar to mēs esam unikāli. Bijušais tirgus laukums, tagad Kārļa Baumaņa laukums, ir vieta, no kurienes pilsēta tika iemērīta, un mūsdienās joprojām pa Mūru ielu iespējams apiet riņķī vecpilsētai, nojaušot viduslaiku pilsētas trajektoriju. Arī gruntsgabalu sadalījums ir saglabājies līdz mūsdienām, un tā ir mūsu vēsturiskā centra unikalitāte. Limbaži ir pilsēta – būvniecības piemineklis. Gan no arheoloģiskā uzslāņojuma, gan no viduslaiku plānojuma un arī no 200–300 gadus senās apbūves viedokļa. Pilsēta ir ļoti specifiska,” stāsta muzeja speciālists.