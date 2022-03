Dace Lielanse ir skolotāja Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Viņa var lepoties ar lielu čempionātu pieredzi, jo kopā ar skolēniem piedzīvotas vairākas sacensību sezonas. 2018. gadā viņas audzināmā klase plūca uzvaras laurus 7.–9. klašu grupā.



"Klasē parasti ir vairākas zvaigznes, un lielākais ieguvums, piedaloties šādās sacensībās, manuprāt, ir tas, ka šādos brīžos šīs zvaigznes nenobada cita citu ar saviem stariem, bet gan gluži kā zobratiņi saāķējas kopā un rīkojas. Protams, ir bijis arī tā, ka, aizbraucot uz finālu, pirms aktivitātēm sākas kaut kāda rīvēšanās, jo viens vai otrs vēlas būt līderis, bet tādos brīžos mēs vienmēr nedaudz piebremzējam, sanākam kopā izrunāties un atceramies, ka katrs no visas sirds darām to, ko varam. Pat ja kādā brīdī gribas iebilst, ir jāuzticas tam, kurš par konkrēto uzdevumu ir atbildīgs," tā skolotāja.



Tiesa, Dace neslēpj – viņa nekad nav bijusi skolotāja, kas sacensību laikā izkliedz dažādus saukļus un enerģiski izpaužas. Viņa ar lielāko prieku uzslavē skolēnus, bet tajā pašā laikā arī čempionātos rūpīgi seko līdzi tam, vai kāds nejūtas saguris un vai kādam nevajag atvilkt elpu. "Paskatījos arī senākas sarakstes ar klasi, kura savulaik uzvarēja čempionātā. Ko es rakstīju pirms brauciena: plāksteri – ir, ožamais spirts – ir, pretodu līdzeklis – ir, oglīte – arī ir, tātad esmu gatava kopā ar uzvarētājiem doties uz čempionātu," smejas skolotāja un piebilst – viņa allaž priecājas ne tikai par to, kā viņas klasēm sokas mācībās, bet arī par to, kā veidojas skolēnu savstarpējās attiecības, kā viņi viens otru uzmundrina, atbalsta un kopā cīnās.