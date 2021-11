Dabiskuma ienešanai mājās ideāli būs piemērota nule kā izsludinātā "Tikkurila" 2022. gada krāsa "L478 Kestrel" un to pavadošo dabas iedvesmoto toņu palete. "L478 Kestrel" ir reizē izteikta un nomierinoši maiga krāsa – silti brūna ar tikko jaušamu vēsi sarkanīgu toni. "L478 Kestrel" iedvesmas avots ir piekūns, kas ligzdo un ziemo dažādās pasaules malās, līdz ar to "L478 Kestrel" iemieso gan māju sajūtai nepieciešamo pamatīgumu un emocionālo drošību, gan arī jaunus un aizraujošus apvāršņus.Visa "Tikkurila" krāsu kolekcija "Color Now 2022" ir veidota ap "L478 Kestrel" un sastāv no septiņiem unikāliem toņiem, kuros iemīlēties: zilzaļā jūras krāsa, siltumu izstarojošs tumši dzeltens, svaigumu piešķiroši gaiši dūmakaini toņi, kā arī maigs ogļu tonis izteiktiem zemes akcentiem.Visu "Tikkurila" 2022.gada toņa kolekciju iespējams aplūkot šeit