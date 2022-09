"Riga Port City" teritorija ir gatava jaunam attīstības posmam, koncepcija paredz vairākus iespējamos attīstības scenārijus, padarot šo teritoriju par vienu no modernākajām, funkcionālākajām un daudzpusīgākajām Rīgas centra daļām pašā Daugavas krastā. Teritorija jau tuvākā nākotnē kļūs par ērtu un praktisku vietu dzīvošanai, izglītības iespējām, darījumiem, viesmīlībai, atpūtai un citām funkcijām.



"Riga Port City" top par apkaimi, kurā apvienotas dažāda tipa funkcijas, bet tās visas vieno augstas kvalitātes publiskā ārtelpa ar tiešu pieeju Daugavas, Andrejostas un Eksporta līča krastam. Viens no šī projekta svarīgākajiem mērķiem ir palielināt augstas kvalitātes dzīvojamo un darījumu fondu Rīgā, kas piesaistītu pilsētas centram arvien lielāku iedzīvotāju skaitu.



"Riga Port City" respektē teritorijā esošo ostas, dzelzceļa un citu nozaru atstāto industriālo un vēsturisko mantojumu, to ir plānots saglabāt un modernizēt, radot mūsdienīgu vidi, kurā cilvēki izvēlētos dzīvot, strādāt, atpūsties un atgriezties. Šāds teritorijas attīstības scenārijs ir kalpojis par pamatu pasaules līmeņa arhitektu radītajam māsterplānam.