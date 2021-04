Daudzos Vasiļevska rakstos uzburtā pasaules aina ir ļoti tuva "Brīvvalsts TV" sazvērestībai: arī tur valda ideja par globālistu, miljardieru un sātanistu plānoto Lielo Restartu un resetu – Davosas kliķes ideoloģiju, kurā savijas kopā gan "kovidšovs, gan visas Rietumu dehumanizējošās "vērtības"", gan klimata karošanas afēra un transhumānisms. Cilvēkus padarīšot par biorobotiem, vakcīnas savukārt nobloķēšot enerģētiskos centros.Jānorāda, ka "aivis.vasilevskis.info" Vasiļevskis vairākkārt slavē Aleksandra Lukašenko, viņaprāt, labos panākumus, jo Baltkrievijā esot zema reģistrētā mirstība no Covid-19. Turklāt, kad Baltkrievijā apspieda miermīlīgus protestus pret prezidenta vēlēšanu falsifikāciju, Vasiļevskis rakstīja: "Dzeltenā prese ir radījusi ilūziju par to, ka Baltkrievijā notiek tautas cīņa pret Lukašenko." Viņš arī pauž nostaļģiju pret PSRS laikiem, to pretstatot neatkarības atgūšanas laikam, slavina Josifu Staļinu, Latvijas himnā saskata "nepārprotamas" līdzības ar brazīļu bēru maršu, vēsta par "Baltijas (ne)ceļu".Kas ir Aivis Vasiļevskis? Līdzīgi kā vairākiem "brīvvalstī" iesaistītajiem, arī 39 gadus vecajam Vasiļevskim nav sveša ezoterikas pasaule, viņa vārdu interneta forumos saista ar dziedniecību. Turklāt viņš nav vienīgais, kurš centies meklēt laimi politikā. Vasiļevskis joprojām ir valdes loceklis politiskajā partijā "Atmoda Latvijai", kura veidojās uz "No sirds Latvijai" (NSL) un "Gods kalpot mūsu Latvijai" partiju bāzes. No partiju apvienības "Atmoda" Vasiļevskis, tobrīd bezdarbnieks un juridisko zinātņu bakalaura grāda ieguvējs biznesa augstskolā "Turība", 2019. gadā kandidēja Eiropas parlamenta (EP) vēlēšanās. Saraksta līdere bija Inguna Sudraba, partijas programmā definētajos mērķos bija neļaut Sorosam un viņa atbalstītājiem sagraut Eiropas pamatus, panākt Stambulas konvencijas atsaukšanu. Partijas sekmes EP vēlēšanās bija zemas – par to nobalsoja 0,47% vēlētāju, savukārt pats Vasiļevskis ieguva 2157 balsis, 89 plusus, 174 svītrojumus, kļūstot par vienu no trim svītrotākajiem.Nesagaidot šos rezultātus, 2019. gada pavasarī Vasiļevskis sāka strādāt galvenā nodokļu inspektora amatā Valsts ieņēmumu dienestā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija. Kopumā viņš tur nostrādāja vairāk par gadu, līdz viņu atbrīvoja no darba pērn 23. jūlijā, liecina "Delfi" rīcībā esošā informācija. Jāpiebilst, ka laikā, kad Vasiļevskis bija valsts amatpersona, viņš pērn februārī aicināja iedzīvotājus rakstīt Putinam vēstules, lai iesaistītos Misānes lietā.Bijušās Valsts kontrolieres un pēcāk politiķes Sudrabas un Vasiļevska vārdi ir bijuši sasaistīti ne tikai ar politisku organizāciju, arī ar ezotērikas pasauli. 2014. gadā Latvijas Televīzijas raidījums "De Facto" vēstīja, ka Sudraba apmeklē garīgās attīstības un dziedniecības centru SIA "DVS Urantija" . Raidījums atklāja, ka centrā paralēli dziedniecībai un meditācijai slavina arī Krieviju un Putinu kā "gaismas dvēseli" un viņu sauc par "gaismas bērnu". "De facto" arī novēroja, ka Sudrabu gan uz interviju ar "De facto" žurnālistiem, gan uz politiskajām debatēm Gaismas pilī pavadīja "DVS Urantija" meditāciju vadītājs, dziednieks un lektors Ventis Vasiļevskis, kurš bija arī kustības NSL biedrs. Jāpiebilst, ka Aivja Vasiļevska valsts amatpersonas deklarācijā kā viņa tēvs minēts kāds Ventis Vasiļevskis. Par paša Aivja saiknēm ar "Urantiju" nav tiešu avotu, par to var lasīt vien dziednieku forumos."DVS Urantijas" viedoklis par pēdējo desmitgažu notikumiem Latvijā ir neglaimojošs, mājaslapā vēstīts: "Mazā mīļā Latvija, brīvību(!) ieguvušo pēdējo divdesmit gadu laikā ir izpostīta tā it kā pāri būtu gājis kodolkarš." "Urantijas" pasaules redzējums lapā aprakstīts šādi: tur valda reptiļi un Zemei naidīgo civilizāciju cilvēku ķermeņos iemiesotie pelēko rases īpatņi.