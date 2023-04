Latvijas ieguvumi no gudrākas resursu izmantošanas

Izmantojot atkritumu jaudu enerģijas ražošanai, mēs vienlaikus risinām vairākas problēmas – stiprinām Latvijas energoneatkarību, efektīvi izmantojot pieejamu resursu, palīdzam sasniegt ES noteiktos vides mērķus un veicinām konkurenci, kam var būt nozīmīga ietekme uz siltuma gala cenu patērētājam.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Latvijas klimatiskajos apstākļos būtiski ir siltuma ražošanas resursi. Līdz šim siltumu mēs ražojām no šķidrās naftas produktiem, oglēm, gāzes, elektrības un koksnes. Šiem resursiem ir dažāda ietekme uz vidi, un to pieejamību diktē eksporta iespējas un importa iepirkšanas cenas.

Attiecībā uz energoneatkarības stiprināšanu priekšrocība nešaubīgi ir vietējiem resursiem – koksnei, šķeldai, saulei, vējam, ūdenim. Aicinām tiem pievienot vēl vienu. Tādu, kas nav jāimportē un kura eksports nedod būtisku pienesumu tautsaimniecībai, un tie ir atkritumi.

Vairāk nekā puse jeb 74% aptaujāto* iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem uzskata, ka Latvija nepietiekami efektīvi pārstrādā atkritumus. Par to liecina arī fakti, proti, šobrīd Latvijā poligonos apglabā 57% no gadā radītajiem sadzīves atkritumiem. Diemžēl vairāk nekā puse ir otrreizējai pārstrādei nederīgi, jo nav pareizi sašķiroti un ir izmesti kopā ar bioloģiskajiem un citiem atkritumiem vai ir no nepārstrādājamiem materiāliem. Vidēji 514 tūkstoši tonnu gadā tiek apglabāts poligonā kā nevērtīgs materiāls, bet būtiska daļa no tā varētu kalpot kā resurss siltuma ražošanā.

Pārvēršot atkritumus enerģijā, no 145 tūkstošiem tonnu nederīgu atkritumu varam saražot 505 gigavatstundas enerģijas, kas ar siltumu apgādātu vairāk nekā 100 tūkstošus Rīgas iedzīvotāju, savukārt ietaupītos resursus – 48 miljonus kubikmetru gāzes vai 661 tūkstoti kubikmetru šķeldas – lietot citiem mērķiem.

Aprites ekonomikas zelta pamatlikumi – 1) neradi; 2) šķiro; 3) pārstrādā izejvielās vai enerģijā; 4) noglabā tikai to, kas nav izmantojams atkārtoti – ir viegli pielāgojami arī enerģētikai: 1) taupi; 2) diversificē enerģijas avotus; 3) izmanto, lai radītu jaunu vērtību sabiedrībai un tautsaimniecībai; 4) importē tikai to, ko nevari iegūt savās mājās.

Krievijas karš Ukrainā mainīja veidu, kā mēs skatāmies uz pieejamajiem resursiem un energoneatkarības nozīmi gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Lēta gāze īsā periodā kļūst dārga, un Baltkrievijas šķeldu neceļas roka pirkt. Pašlaik koksne ir nozīmīgākais Latvijas bioenerģijas resurss gan apjoma, gan pielietojuma ziņā, taču arī citviet Eiropā pieauga pieprasījums pēc koksnes un šķeldas, kas būtiski ietekmē cenu. Tā mūsu koģenerācijas stacijas, iepērkot izejvielu, konkurē ar Eiropu, un, ja koksnes resursi ir pietiekami, pastāv iespēja tos eksportēt, tādējādi dodot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

Teiciens, ka nevajag likt visas olas vienā grozā, attiecas arī uz energoresursu izmantošanu. Paplašinot izmantojamos resursus siltuma ražošanā, viena resursa tirgus cenu svārstība ļaus izvēlēties cita resursa saražotu enerģiju, kas savukārt nozīmē, ka patērētājiem nebūs jāpārmaksā miljoni, kā tas notiek patlaban.

Galvenie ieguvumi no reģenerācijas stacijas

Tas ir apkārtējai videi draudzīgs un ilgtspējīgs atkritumu pārstrādes risinājums. Šādas stacijas esamība nozīmētu izvairīšanos no gruntsūdeņu piesārņojuma un metāna gāzes rašanās atkritumu poligonos. Savukārt jaunākās paaudzes reģenerācijas un gāzu filtrācijas iekārtas ļautu efektīvi pārvērst nepārstrādājamos atkritumus elektroenerģijā un siltuma enerģijā.

Estētiska būve un ap to labiekārtota vide, kas pieejama un kalpo vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pēc citu Eiropas Savienības valstu piemēra šādu staciju var izmantot arī kā tūrisma objektu.

Kurš par to maksās? Par šādas stacijas būvniecību nebūs jāmaksā no iedzīvotāju maciņiem vai no valsts budžeta, jo tas ir 100% privāti finansēts projekts, taču šādas stacijas esamība veicinātu lielāku konkurenci vietējā enerģijas tirgū, kas savukārt nozīmētu, ka par siltumapgādi Latvijas iedzīvotāji maksātu daudz mazāk

*Biedrības "Cleantech Latvia" veiktais pētījums sadarbībā ar kompāniju "Norstat" realizēts 2022. gada aprīlī, intervējot 1009 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.