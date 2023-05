Nevis aprakt enerģiju poligonā, bet izmantot valsts un iedzīvotāju labā

Latvijas klimata dēļ, mums vienmēr gada aukstajos mēnešos vajadzēs apkurināt telpas, elektrības patēriņš nākotnē tikai turpinās pieaugt – jau atbilstoši 2021. gada datiem mēs spējam saražot vien 79% no nepieciešamā apjoma, pārējo iepērkam no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, agrāk arī no Baltkrievijas un Krievijas. Mēs esam enerģijas importētāji, tāpēc mums nepieciešams palielināt pašu saražotas enerģijas apjomus. Turklāt nepieciešams bāzes enerģijas ražotājs, kas ražo arī tad, kad nespīd saule vai nepūš vējš.

Viens no šādiem risinājumiem ir atkritumu reģenerācija, ko jau plaši izmanto visā Eiropā. Pašlaik KPMG Darījumu konsultāciju komanda palīdz Latvijā "piedzimt" pirmajai liela izmēra atkritumu reģenerācijas rūpnīcai. Enerģētikas jomā KPMG darījumu konsultāciju speciālistiem ir ļoti spēcīga pieredze, esam līderis šajā jomā Baltijā un cieši sadarbojamies ar Lielbritānijas un Zviedrijas kolēģiem. Lielbritānijas kolēģi ir palīdzējuši ar finansējuma piesaisti septiņiem no desmit līdzīgiem atkritumu reģenerēšanas projektiem savā valstī.

Atkritumu reģenerācijas rūpnīcas projektu attīsta "CleanR Grupā" ietilpstošais SIA "Vides Resursu Centrs", kas operē arī Baltijas lielāko atkritumu šķirošanas rūpnīcu. Tātad šo projektu tirgū virza attīstītājs, kas ir orientēts uz to, lai pēc iespējas sekmētu aprites ekonomikas principu ieviešanu, nodrošinot pēc iespējas ilgāku materiālu saglabāšanu apritē, taču vienlaikus SIA "Vides Resursu Centrs" arī visspilgtāk redz, ka ir atkritumu grupas, kuras patlaban nav tehniski un ekonomiski pamatoti pārstrādāt. SIA "Vides Resursu Centrs" sašķirotie, bet otrreiz neizmantojamie atkritumi veidos atkritumu reģenerēšanas rūpnīcas degvielu. SIA "Vides Resursu Centrs" iecerētais Latvijas reģenerācijas stacijas projekts būs mūsdienīgs ar modernākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tas spēs nodrošināt aptuveni 10% no siltumapgādes Rīgā un vēl 2% no šī brīža elektrības patēriņa, samazinot atkarību no dabasgāzes.

Lai izveidotu modernu un maksimāli dabai draudzīgu atkritumu reģenerācijas rūpnīcu, būs nepieciešami ievērojami finanšu ieguldījumi, un tā izveidei SIA "Vides Resursu Centrs" grupa plāno piesaistīt starptautiskus partnerus un investorus. Līdztekus būvniecības priekšdarbiem – būvatļauja, ietekmes uz vidi novērtējums un sabiedriskā apspriešana – tiek uzrunāti arī investori par interesi iesaistīties šajā projektā.

Mūsdienās Eiropā ir grūti iedomājamas investīcijas projektos, kas nav ilgtspējīgi. Visos nozīmīgos infrastruktūras projektos ir teju obligāts nosacījums – tiem jāatbilst Eiropas "zaļajam kursam" un jābūt sociāli atbildīgiem. Jāuzsver, atkritumu reģenerācijas rūpnīcas projektā ievērojamas investīcijas paredzētas tieši ar rūpnīcas darbību saistītā piesārņojuma mazināšanai un, kā jau iepriekš minēju, atkritumu reģenerācijas enerģijā process rada vairākas reizes mazākus siltumnīcefekta gāzu izmešu, salīdzinot ar atkritumu noglabāšanu poligonos.

KPMG atbalsta darbu investoru piesaistē. Esam iesaistīti projektā gandrīz gadu un esam analizējuši gan nozari, gan starptautiskos piemērus, gan konkrētā projekta ekonomiku. Mēs lieliski apzināmies problēmas un izaicinājumus, kas ir saistīti ar šo tematiku, tāpēc mēs īpaši sadarbojamies ar SIA "Vides Resursu Centrs" konsultantu, kas ir viens no pasaulē vadošajiem stratēģiskajiem konsultantiem inženierijas un enerģētikas projektiem. Šis konsultants ir atbalstījis daudzu pašu mūsdienīgāko atkritumu reģenerācijas rūpnīcu izveidi.

Savā darbā kopā kolēģiem no Lielbritānijas un Zviedrijas, esam uzrunājuši gandrīz 100 investoru no vairāk nekā 25 valstīm. Lielākā daļa no uzrunātajiem investoriem ir speciālisti enerģētikas nozarē ar iespaidīgu pieredzi un lielisku reputāciju. Starp viņiem ir tirgus spēlētāji, kuri Eiropā operē vairākus desmitus atkritumu reģenerācijas rūpnīcu. Tāpat esam uzrunājuši pasaulē un Eiropā vadošus finanšu investorus. Daudzi interesenti ir no Vācijas un Francijas, protams, arī no Ziemeļvalstīm.

Mēs novērojam ļoti lielu interesi no investoru puses, kas liek domāt, ka šis projekts ir perspektīvs un pievilcīgs. Šis projekts ir pietiekami liels un būtisks, tāpēc par projektu interesējas arī ļoti lieli investori, kas Latvijā iepriekš nav strādājuši.

Kā finanšu konsultants, uzskatu, ka atkritumu reģenerācijas stacijas projekts ir būtisks Latvijas tautsaimniecībai gan no ilgtspējas un enerģētiskās neatkarības aspektiem, gan tāpēc, ka alternatīva būtu vēl viens poligons.

Latvijā mēs ražojam simtiem tūkstošu tonnu atkritumu katru gadu, kurus mēs neapsaimniekojam nedz efektīvi, nedz par labu cilvēku veselībai, daļu noglabājot poligonos. Latvijā 2020. gadā savākti vairāk nekā 900 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu un aptuveni 480 tūkstoši tonnu tika noglabāti poligonos.

"Getliņi", kas ir lielākais atkritumu apglabāšanas poligons Latvijā, drīzumā sasniegs ietilpības maksimumu un tā mēs varētu būt spiesti diskutēt par to, vai esam gatavi mūsdienās būvēt jaunu izgāztuvi. Turklāt atkritumu apglabāšana rada gan klimata pārmaiņas sekmējošās siltumnīcefekta gāzu emisijas, gan vides piesārņojumu, gan smakas, kas rada apgrūtinājumu apkārtnē dzīvojošajiem un strādājošajiem cilvēkiem. Turklāt aprēķini rāda, ka poligonos noglabātie rada vairākas reizes lielākus izmešus, nekā atkritumu reģenerēšanas jeb pārvēršanas enerģijā process.

Atkritumu reģenerācijas process ietver atkritumu sadedzināšanu, lai radītu siltumu un enerģiju, kas pēc tam tiek izmantota, lai ražotu elektroenerģiju. Līdz ar to var teikt, ka, apglabājot atkritumus, patlaban mēs izmetam enerģiju. Vienkārši aizvedam uz "Getliņiem" un aprokam, bet vienlaikus importējam gāzi un iepērkam koksni un citus resursus, kurus izmantojam elektroenerģijas un siltuma ražošanai.

Atbilstoši Eiropas Savienības zaļajam kursam, kas paredz, ka sākot ar 2030.gadu atkritumu poligonos drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 10% no visiem sadzīves atkritumiem. Latvija no šiem mērķiem atpaliek un jau ir saņēmusi termiņa pagarinājumu par pieciem gadiem.

Atkritumu pārvēršana enerģijā jeb atkritumu reģenerācija (angliski "waste to energy") ir risinājums, kā mazināt apglabājamo atkritumu apjomus un vienlaikus radīt enerģiju, ar nosacījumu, ka šis process ir drošs, nekaitējot videi un cilvēku veselībai. Pat Latvijas atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028. gadam, secināms, ka atkritumu reģenerēšanas rūpnīcas ir ieteiktais risinājums, bet atkritumu eksportēšana utilizācijai uz ārvalstīm nav perspektīvs.

Līdz ar to atkritumu reģenerācijas rūpnīcas izveide, kas mazina poligonu noslodzi un vienlaikus rada jaunus energorisinājumus Latvijai, iegūst papildus argumentus. Ņemot vērā arī investoru interesi, šobrīd ir īstais brīdis šāda veida projektu realizēt.