Viedoklis. Likt atkritumiem strādāt

CleanR Grupa plāno spert platu soli atkritumu pārstrādes jomā un blakus jau īstenotam projektam – plastmasa pārstrādes rūpnīca, kur atkritumi kļūst par lietderīgu resursu – sākt jaunu, mūsdienīgu atkritumu reģenerēšanas projektu.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Grupa rūpējas gan par dalītas vākšanas un šķirošanas infrastruktūras izveidi, gan sabiedrības izglītošanu un informēšanu par atkritumu radīšanu un šķirošanu, vienlaikus attīstot aprites ekonomikas pamatprincipu – atgriezt pēc iespējas lielāku atkritumu daļu izejvielās vai izmantot tos kā siltuma un enerģijas avotu.

29. martā Ķekavas novadā atklājām Baltijā modernāko plastmasas pārstrādes rūpnīcu, kurā investēti 5,4 miljoni eiro. Tagad Latvijā varēs pārstrādāt arī polistirolu, ko ikdienā redzam jogurtu trauciņos, bērnu rotaļlietās, traukos un gaismekļu elementos. Tāpat varēs pārstrādāt ABS (akrilnitrila-butadiēna-stirola sveķi) un tā kompozīcijas, proti, plastmasu, kas daudz izmantota automašīnu detaļu un interjera elementu – paneļu, vairogu, logu rāmju, spoguļu korpusu un daudzu citu – izgatavošanā. Šī plastmasa ir izplatīta arī elektronisko ierīču korpusu ražošanā, arī tekstila un celtniecības nozarē.

Tagad CleanR Grupas uzņēmums Vides resursu centrs gatavojas spert nākamo soli un likt tiem atkritumiem, ko citādi nevar pārstrādāt, strādāt Latvijas iedzīvotāju labā. Joprojām ir daudz atkritumu, kuri nonāk poligonos un tur arī paliek, jo tos nav iespējams pārstrādāt. Mēs uzskatām, ka, efektīvi izmantojot atkritumus kā alternatīvu kurināmo, kas nav jāimportē un no kura eksporta nav ieguvuma tautsaimniecībai, var atrisināt vairākus būtiskus jautājumus un dot pienesumu Latvijas tautsaimniecībai.

Mūsu mērķi – radīt mazāk atkritumu, vairāk šķirot, izmantot atkritumus kā izejvielu – paliek nemainīgi. Tāpēc šobrīd strādājam pie Latvijā pirmās atkritumu reģenerācijas stacijas izveides projekta. Šī būs moderna atkritumu reģenerācijas rūpnīca, kas atbildīs ES paraugprakses standartiem un apvienos jaunākās tehnoloģijas. Tā palīdzēs samazināt energoresursu cenas Latvijā un diversificēt enerģijas ražošanā izmantotos resursus.

Vietējais resurss siltumenerģijas ražošanai

Nesašķirojamie atkritumi ir viens no retajiem vietējiem resursiem siltumenerģijas ražošanā. Reģenerējot 30% no poligonos noglabātajiem atkritumiem reģenerācijas stacijā, mēs varētu samazināt Rīgas labā krasta atkarību no gāzes patēriņa par 25% jeb 370 GWH, tādējādi vairāk nekā 100 000 rīdzinieku tiktu apgādāti ar siltumu. Citiem vārdiem sakot, vairāk nekā simts tūkstoši rīdzinieku varētu "nokāpt no gāzes adatas".

Vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka teju 13 tūkstošus tonnu atkritumu gadā atgrieztos aprites ekonomikā, piemēram, ceļu būvē vai celtniecībā. Proti, lielākā daļa reģenerācijas procesā iegūto pelnu jeb 98% ir izmantojami ceļu būvē.

Pelnos var būt arī būtisks metālu un minerālu daudzums, kas ir izmantojams resurss otrreizējai pārstrādei. Tā ir iespēja aizstāt neapstrādātu grants materiālu vai betona izstrādājumus.

Nav nepieciešams ievest atkritumus

Atkritumu reģenerācijas stacijām nav nepieciešams īpaši atlasīts kurināmais, tāpēc reģenerācijai izmantojama liela daļa no Latvijā radītajiem atkritumiem, un nebūs nepieciešams tos ievest no citām valstīm. Katrs Latvijas iedzīvotājs jau tagad gadā "saražo" vairāk atkritumus, nekā spējam pārstrādāt. Vidēji gadā poligonos Latvija noglabā ap 514 tūkstošiem tonnu atkritumu – stipri par daudz, lai izpildītu ES noteiktos mērķus. Jaunās rūpnīcas jauda var pārvērst atkritumu jaudu enerģijā – elektrībā un siltumā – un samazināt poligonos noglabājamos, citādi nepārstrādājamos atkritumus par 143 tūkstošiem tonnu.

Cik tas maksā, un kā to finansēt?

Vai reģenerācijas stacijas izveidei nepieciešams valsts finansējums? Nē! Lai arī investīciju ietilpīgi un ar ilgu atmaksāšanās periodu, līdzvērtīgi projekti Eiropā apliecinājuši, ka spēj būt pašpietiekami un komerciāli dzīvotspējīgi bez publiskā finansējuma piesaistes. Daudzviet Eiropā šie projekti ir līdzfinansēti no ES struktūrfondu līdzekļiem, bet, tā kā visas valstis, izņemot Latviju un Slovēniju, šīs reģenerācijas stacijas jau ir uzbūvējušas, šāda veida atbalsts vairs netiek īstenots.

CleanR Grupa kā vadošais vides pakalpojumu uzņēmums Latvijā jau ir sākusi darbu pie šāda projekta, tomēr šādam vērienam mūsu iespējas vēl ir nepietiekamas. Kopš marta kopā ar starptautisku auditorfirmu KPMG uzrunājam investorus un meklējam reģenerācijas nozarē pieredzējušus partnerus, lai šādu projektu īstenotu.

Kādu mēs redzam īstenotu projektu?

Latvijā atkritumu reģenerācijas staciju plānots veidot kā inovatīvu savas nozares ēku ar modernām tehnoloģijām, paaugstinātām drošības prasībām, sociāli atbildīgu un rūpīgu attieksmi pret vidi un atvērtu sabiedrībai. Mēs, CleanR Grupa, vēlamies īstenot projektu, kas Ropažu rūpnieciskās apbūves rajonā būs brīvi pieejams apkaimes iedzīvotājiem un viesiem, tā Baltijas mērogā iezīmējot vīziju jaunam rūpnīcas konceptam – publiskai ēkai pilsētvidē.

Blakus tiešajiem ieguvumiem no stacijas izbūves – primāro energoresursu (dabas gāzes vai šķeldas) ietaupījums, Latvijas enerģētiskās neatkarības veicināšana, atlikta nepieciešamība pēc jaunu poligonu izbūves, klimata pārmaiņu samazināšana, reģenerēti 30% no atkritumiem un draudzīgāka siltumenerģijas cena patērētājiem – mūsu mērķis ir radīt vidi, kas dod papildu pievienoto vērtību novadam un tā iedzīvotājiem – ilgtspējīgu, sabiedrībai pieejamu vidi, kur saplūst tehnoloģiski risinājumi, zinātnes sasniegumi un labas prakses piemēri, kas ir jauns magnēts apmeklētāju piesaistei.

Vairāk par projektu: irenergija.lv