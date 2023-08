„Jaunais Latvijas Radio 5 kopumā būs skaņas un ideju ziņā modernākā raidstacija Baltijā – vienīgais mūzikas radio, kurā vienuviet būs sastopama visa šī brīža svarīgākā mūzika, neatkarīgi no žanriskās piederības. Tīri tehniski Latvijas Radio 5 ēterā ikviens klausītājs varēs dzirdēt daudz vairāk mūzikas, kā jebkurā citā raidstacijā, un to papildināsim ar dinamisku saturu, kas pamatā balstīsies šī brīža aktualitātēs Latvijā un pasaulē!," stāsta Latvijas Radio 5 radošais direktors un ētera personība Toms Grēviņš, kurš pats ēterā būs dzirdams katru darbadienu no pulksten 10 līdz 13.