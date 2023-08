Vairāk nekā pieci tūkstoši Krievijas iedzīvotāju izmantojuši joka pēc izveidotu aplikāciju "Mans denuncējums" – pēc būtības parodiju, kam nav nekādas saistības ar Krievijas varas iestādēm, lai gan aplikācijas dizains atgādina Krievijas "Valsts pakalpojumu" portālu.

Kā vēsta mediji "Current Time" un "Meduza", sūdzēšanās parodiju izveidojis kāds krievu IT speciālists Vladimirs, kurš savu dzimteni pametis un tagad atrodas Eiropā. Aplikāciju viņš izveidojis jau tālajā 2018. gadā, bet pēc tam to kā nepieprasītu izklaidi izdzēsis. Šā gada janvārī spēlītei tika dota otrā iespēja – to varēja lejuplādēt "Google Play", un tagad, apskatot panākumus, redzams, ka ne visi sapratuši šī sūdzību dēļa humora raksturu.