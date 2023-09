16 gadus vecais latvietis Kristaps Zass vairāk nekā 100 dalībnieku konkurencē kļuvis par Baltijas čempionu galda spēlē "Catan" (zināma arī kā "Katanas ieceļotāji"), portālam "Delfi" pavēstīja uzņēmuma "Brain games" pārstāve Līga Lugovija.

"Catan" Baltijas čempionāts notika Rīgā, Ķīpsalā. Šogad tas pulcēja pulcēja 117 dalībniekus: 74 no Latvijas, 21 no Igaunijas, 20 no Lietuvas un arī pa vienam no Somijas un Slovākijas.