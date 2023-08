Dānijas kroņprinča Kristiana rīcība valstī raisa baumas par iespējamām karaliskajām kāzām pārskatāmā nākotnē, proti, viņš savu mīļoto sievieti aizvedis "atrādīt" Dānijas karalienei Margrētai, vēsta "Page Six". Princim šā gada oktobrī apritēs 18 gadu.

Marija Kjara nesen dāņu presei izteicās, ka viņai ar princi kopā esot ļoti jautri. Princese gan neprecizēja, kurā brīdī viņu attiecības no draudzīgām pārtapa romantiskās.

"Page Six" atzīmē: ja Kjara nolems kļūt par dāņu prinča sievu, viņai nākšoties piebremzēt savas alkas pēc grezna dzīvesveida, jo puisis nesen nolēmis atteikties no karaliskās algas. Viņš izvēlējies līdz 21 gada vecumam atlikt savus karaliskos pienākumus, tā vietā koncentrējoties uz izglītību. Kristians arīdzan atteicies no iespaidīgā pabalsta, ko saņemtu savā 18. dzimšanas dienā jeb pilngadībā.