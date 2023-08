Britu "The Independent" vēsta, ka Mērdoks, visticamāk, atkal ir iemīlējies. Pēc šķiršanās no piektās līgavas Annas Leslijas Smitas tieši krievietes sabiedrībā Mērdoks atkal atguvis enerģiju. Abi satiekoties vairākus mēnešus.

Savukārt Mērdoks ir viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Saskaņā ar žurnāla "Forbes" ziņām austrālieša Mērdoka bagātības apjoms pārsniedz 17 miljardus ASV dolāru. Mērdokam ir īpašuma daļas telekanāla "Fox News" un laikraksta "Wall Street Journal" māteskompānijās. Viņa varenā globālā mediju impērija ietver arī laikrakstu "New York Post", Londonas avīzi "The Times" un britu tabloīdu "The Sun".