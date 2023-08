Aizvadītajā nedēļā 37 gadus vecā Sanna Marina apmeklēja populāro mūzikas un mākslas festivālu "Flow" Helsinkos, kas ik gadu ilgst trīs dienas. Savā "Instagram" profilā dāma publicējusi attēlus, kā pati bija saposusies katrā no dienām.

Medijs "New York Post" atzīmē, ka nu Marina var aizmirst par stīvām žaketēm un bikškostīmiem, tā vietā droši velkot īsus topiņus un minisvārkus – tieši tā, kā viņai vislabāk patīk. Šajā gadā politiķe nav izlaidusi arī vispārējo "Bārbijfilmas" trakumu ar fuksiju rozā toni un tērpusies spilgti rozā minikleitā. Bet citu dienu viņai tīkamāka šķitusi melna kleita, kuras caurspīdīgais audums pikanti atklāj Marinas slaidās kājas. Tērpusies vasarīgi, seksīgi un brīvi, Marina iejukusi pūlī starp tūkstošiem citu festivāla viesu, un tikai retais varējis šajā sievietē sazīmēt bijušo valsts līderi.

Pagājušajā nedēļā Marina publiskoja ierakstu, kurā pauda prieku par to, ka beidzot var baudīt "kārtīgu vasaras atvaļinājumu". Lielāko daļu viņas laika šobrīd paņem ikdiena kopā ar piecgadīgo meitu Emmu, sportošana, tikšanās ar draugiem un, protams, ballītes.

Premjerministres amatā viņa arīdzan apprecējās ar savu ilggadējo draugu – abi bija kopā no vidusskolas laikiem –, taču oficiālā laulība ilga tikai divus gadus, šā gada maijā Marina šķīrās no savas meitas tēva. Par to plašāk lasāms šeit.