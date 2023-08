Lai gan mazajam britu princim Luisam ir tikai pieci gadi, tieši viņam izdevies iekarot miljoniem pavalstnieku sirdis – Luiss citu karaļnama pārstāvju vidū ir tāds kā piemīlīgs jokupēteris. Amizantajam puišelim ir arī grezna bagātnieku bērnība, raksta "The Sun", kas aprēķinājis puišeļa labumu grozu.

Nācis pasaulē šādos apstākļos, arī vēlākajā dzīvē Luisam ticis tikai vislabākais. Tā, piemēram, bērna kristībās 2018. gadā viņa tēvocis princis Harijs puisēnam uzdāvināja ekskluzīvu lietu – oriģinālā izlaiduma "Vinnija Pūka" grāmatiņu, kas izdota 1926. gadā. Tās vērtība ir apmēram 10 tūkstoši dolāru un tai bija pieskārusies arī princese Diāna. Kā raksta "The Sun", Harijs brāļadēlam vēlējies pasniegt dāvanu, kas viņam pašam saistās ar siltām atmiņām, un abu brāļu jaukākās atmiņas ir no vakariem, kad māte tiem lasīja priekšā. "Vinnija Pūka" grāmatiņai bija jāaizsāk mazā prinča bibliotēkas dārgumu krājumu, lai pieaugot viņš novērtētu to vērtību.