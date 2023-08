Krievu humorists Maksims Galkins, kas ierasti augustā uzturas Latvijā, kopā ar savu dēlu Hariju devies uz Krustpils novada Atašienes pagastu – tur slejas 27 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču dabas rezervāta plašumiem. Video no notikuma Galkins ievietojis "Instagram" platformā, kur to varēs redzēt viņa vairāk nekā deviņi miljoni sekotāju.

Publiskojot samontēto materiālu, komiķis īpaši uzsver, ka video autors ir viņa dēls – tieši desmitgadīgais Harijs īsfilmiņu režisējis un samontējis.

Kā atklāj pats Galkins, viņam no augstuma ir bail, un arī zēns atzina, ka jau pakājē stāvot jūtoties nobijies. Taču abi tomēr saņēmās un uzkāpa skatu tornī tieši saulrieta brīdī, kur priecājās par vareno skatu uz Teiču dabas rezervātu. Nokāpjot lejā, mazais Harijs atzina, ka tētis bijis sajūsmā par piedzīvoto.