"Es zinu, ka ar vienu kāju esmu kapā. Bet noskaņojums ir svētku," saka leģendārā deviņdesmito gadu supermodele Linda Evandželista, kura sniegusi sev neraksturīgi atklātu interviju medijam "The Wall Street Journal". Viņa pirmo reizi atklāj, ka pēdējos piecus gadus cīnās ar krūts vēzi. Tas modelei diagnosticēts divreiz – otro reizi pat pēc abu krūšu noņemšanas.

58 gadus vecā kanādiešu izcelsmes supermodele sarunā ar "The Wall Street Journal" pastāstījusi par dramatiskajiem notikumiem pēdējo gadu laikā. Pirmo reizi viņa atklājusi, ka 2018. gada decembrī Evandželistai diagnosticēts krūts vēzis. Domājusi, ka ar to tikts galā, vēzis atkal atgriezās pērn.

Taču pārbaudījumi ar to nebeidzās. Tajā pašā pērnā gada jūlijā Evandželista sajutusi spiedošu sajūtu krūtīs un nekavējoties devās pie onkologa, kurš gan uzskatījis, ka nekas nav noticis. Tomēr magnētiskā rezonanse uzrādīja izmaiņas. Kā tagad atklāj modele, viņa likusi ķirurgam "neuztraukties par manu krūšu smukumu" un kaut vai caurumu izrakt krūškurvī, ja tas palīdz tikt vaļā no vēža.

Evandželista saka, ka nedēļas laikā atvadījusies no līdz tam dominējošās domas, ka vēzis uzveikts. Sākusies ķīmijterapija. "Pazīstams režīms – vienkārši dari to, kas jādara, un tiec tam cauri. To es arī izdarīju," par pērno vasaru stāsta modele. Pēc tam ārsti viņai devuši "labu" prognozi uz izveseļošanos. "Bet es prasu – kāpēc ne izcilu? Jo pastāv risks, ka vēzis tiks atkal diagnosticēts," intervijā "The Wall Street Journal" atklāj skaistule.