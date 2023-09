Saistībā ar otrdien Rīgas centrā notikušo konfliktu starp reperi Gati Irbi (Gacho) un krievu dzejnieku Juriju Zavorotniju ceturtdien publicējām mūziķa versiju par to. Gacho apgalvoja, ka viņu no pacietības izveda garāmgājēja izteikti rupjie viņa virzienā veltītie vārdi, tāpēc viņš kļuvis agresīvs. Pats Jurijs sarunā ar "Delfi" izklāsta savas atmiņas par konfliktu un pirmām kārtām noliedz, ka būtu nosaucis Gacho par "pidaru".

"Nē, es biju skaidrā, un to var viegli pārbaudīt – traumpunktā, kurā biju, tajā pašā dienā paņēma analīzes," "Delfi" saka Jurijs, uzrādot arī izrakstu no slimnīcas. Par visām ekspertīzēm un pakalpojumiem Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca dzejniekam izrakstījusi rēķinu 272 eiro apmērā. "Es nekad uz tādiem tēriņiem "neparakstītos", ja vien nebūtu cieši pārliecināts par to, ka oponentam nav taisnība," par Gacho sniegto versiju saka viņš un stāsta par piedzīvoto.