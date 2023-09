Trīs britu mediji sestdien apsūdzējuši komiķi Raselu Brendu izvarošanā, seksuālā uzbrukumā un vardarbībā, ko Brends noliedz, apgalvojot, ka visas viņa attiecības bijušas ar abpusēju piekrišanu.

Laikraksti "The Sunday Times", "The Times of London" un telekanāla "Channel 4" raidījums "Dispatches" pamatojās uz četru sieviešu apsūdzībām, kuras pazina Brendu, kad viņš atradās savas slavas virsotnē.