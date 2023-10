TV raidījumā "Māmiņu klubs" uz sarunu aicināta stiliste Indra Salceviča un uztura treneris Mārtiņš Bidiņš. Viena no apspriestajām tēmām – ātrās diētas un šodien tik ļoti populārā bariatrijas jeb kuņģa samazināšanas operācija ar nolūku atbrīvoties no liekā svara. Salceviča atklāj, ka ir izteikta šīs operācijas pretiniece, jo cilvēki, viņasprāt, to izvēlas nepamatotu iemeslu vadīti.

Stiliste Indra Salceviča publiskajā telpā labi zināma arī kā pozitīvās ķermeniskās domāšanas kustības "More than size" dibinātāja Latvijā. Raidījumā "Māmiņu klubs" kopā ar treneri un uztura speciālistu Mārtiņu Bidiņu viņi diskutēja par ķermeņa svara samazināšanu, sevis pieņemšanu un populāriem risinājumiem, kā korpulentie ļaudis cenšas no virssvara atbrīvoties.

Pēdējo gadu laikā "uzvaras gājienā" devušās bariatrijas operācijas. Salceviča ir kategoriski pret šo operāciju, jo uzskata, ka bieži vien to veic cilvēki, kam nemaz nevajadzētu tik dramatisku piegājienu. (Par šīs operācijas plusiem, mīnusiem un riskiem plašāk lasāms šajā "Delfi" rakstā: Kas ir bariatrija).

"Es uzskatu, ka bariatrija ir operācija, kura tiešām jāveic tad, kad cilvēks fiziski un funkcionāli nespēj sevi nest. Bet tas, kas notiek šobrīd pasaulē un Latvijā... 110 kilogramu smagi cilvēki veic šo operāciju. 110 kilogrami – tas nav svars," argumentē stiliste.

Bidiņš piebilst, ka, viņaprāt, bariatriju var salīdzināt ar ātro diētu, proti, ar tūlītēju iedarbību, taču tas nav labākais risinājums svara zaudēšanai. Bariatrija der tikai tad, ja liekie kilogrami jau nopietni apdraud veselību.

