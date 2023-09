Savulaik Latvijā zināmā komēdijas žanra aktrise Helēna Vasiļevska (45) nu jau vairākus gadus ir Helēna Eihmane. Viņa apprecējusies ar Vācijas mācītāju Rolandu Eihmani, abiem ir meita. Kā šonedēļ raksta izdevums "Kas Jauns", meitenīte sanāk leģendārā aktiera Harija Liepiņa mazmeita, jo Eihmanis ir viņa ārlaulības dēls.

Kā izdevumam atklāj aktrise, sākotnēji viņai nebija ne jausmas, ka mīļotais ir dēls Latvijas teātra leģendai Harijam Liepiņam. To atklājusi Ilzes Strengas veidotā dokumentālā filma par Liepiņu. "Līdz tam viņš nebija neko par to stāstījis, nebija sevi pozicionējis kā Harija Liepiņa dēlu. Tolaik vēl dzīvs bija Harija Liepiņa un Mudītes Šneideres dēls Āris, viņš bija atbraucis no Skotijas, un Rolands gāja satikties, arī ar mani iepazīstināt. Bet arī toreiz es tam īpašu uzmanību nepievērsu, domāju – mazums kas izrunāts. Tikai tad, kad iznāca filma un tajā runāja arī Rolands, tam tiešām noticēju," stāsta mācītāja kundze.