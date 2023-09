Pirmdien aizsaulē devies Stīvs Hārvels (Steve Harwell), bijušais rokgrupas "Smash Mouth" solists, ziņo "The New York Times". Viņam bija 56 gadi.

Hārvels bija viens no grupas "Smash Mouth", kas plaši atpazīstama ar tādiem hitiem kā "Walkin' on the Sun" un "All Star", dibinātājiem.