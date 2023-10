Lai pierunātu aktrisi Hallu Beriju atveidot lomu "Marvel" mutantu franšīzes "X-Cilvēki" ("X-Men") trešajā filmā 2006. gadā, studijas vadība īpaši viņai sagatavojuši viltus scenāriju, ko grasījušies izmest pēc tam, kad aktrise piekristu piedalīties grāvēja turpinājumā, raksta ārzemju mediji.

Režisors Metjū Vons izpelnījies kritiķu atzinību par filmas "X-Cilvēki" franšīzes atsākšanu 2011. gadā ar filmu "X-cilvēki: Pirmā klase" ("X-Men: First Class"), bet jau 2006. gadā viņam tika piedāvāts sēdēt režisora krēslā, veidojot filmu "X-Cilvēki: Pēdējā sadursme" ("X-Men: The Last Stand"). Ņujorkā nesen notikušajā "Comic-Con" Vons atklājis, ka noraidījis piedāvājumu, jo atklāja "Fox" studijas vadītāja plānu maldināt aktrisi Hallu Beriju, lai viņa piekristu atveidot Stormas lomu.

"Es iegāju izpilddirektora kabinetā un ieraudzīju scenāriju, kas bija daudz biezāks. Jautāju, kas šis ir par melnrakstu un man atbildēja, lai neuztraucos par to. Tad nu es pagrābu to, atvēru pirmo lapu un tur bija rakstīts – "Āfrika. Bērni mirst no slāpēm, un Storma rada pērkona negaisu, lai izglābtu bērnus,"" Vons atklāj vienu no iemesliem, kas licis viņam atteikties no filmas veidošanas.

"Tā bija diezgan forša ideja, tāpēc man radās jautājums, kas tas ir. Viņi teica, ka tas ir Halles Berijas scenārijs. "Viņa vēl nav parakstījusi līgumu, bet šis ir tas, ko viņa vēlas. Tāpēc, kolīdz viņa piekritīs [filmēties], mēs to izmetīsim miskastē." Es teicu, wow, jūs to nodarīsiet Oskaru ieguvušai aktrisei? Es laižos projām no šejienes," turpina režisors, paskaidrojot, ka tajā brīdī pametis darbu, jo saprata, ka ir "maltā gaļa" industrijas gaļasmašīnā.

"X-Cilvēki: Pēdējā sadursme" bija pirmā Vonsa pieredze Holivudā uzreiz pēc viņa debijas ar mazbudžeta filmu "Layer Cake" un gadiem ilga producēšanas darba pie režisora Gaja Ričija veidotajām kriminālfilmām.

Aktrises pārstāvji nav komentējuši šo stāstu. Zināms vien tas, ka aktrise piedalījās minētajā filmā, taču tajā nebija iekļautas ainas Āfrikā, par kurām Vons bija lasījis viltus scenārijā. Tiesa, filmā "X-Cilvēki: Pēdējā sadursme" Stormai bija daudz lielāka loma nekā iepriekš – viņa pārņēma mutantu skolas vadību pēc Čārlza Havjēra nāves.

