"Albuma koncerttūrē, kas veidota ar iespēju man būt tuvu ar skatītājiem īpašā gaisotnē, būs iespēja kopā doties manā pieredzes ceļojumā no dziesmas uz dziesmu un to, kur esmu nonākusi šobrīd. Man ir patiess prieks, ka albums tapa ļoti organiski. Arī veidojot koncertprogrammu, izvēloties dziesmu secību, to nebija grūti izdarīt, jo dziesmas kopā tiešām veido stāstu kā grāmatu ar vairākām nodaļām – ievads, kāpinājums, ir sarežģījumi, tad ir atrisinājums un izskaņa. Ceļa atrašana pie sevis – tas ir šis albums," stāsta Samanta.