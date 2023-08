Ukrainas varasiestādes kara sponsoru sarakstā iekļāvušas populāro baltā ruma zīmolu "Bacardi", atsaucoties uz Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras sniegajām ziņām, vēsta portāls "Meduza". "Bacardi" ne tikai turpina darbību Krievijā, bet arī izplešas un meklē jaunus darbiniekus.

Pēc Ukrainas sniegtajiem datiem, kompānija "Bacardi Rus" no 2022. gada jūnija importējusi produkciju 169 miljonu ASV dolāru apjomā. Uzņēmuma ieņēmumi visa gada griezumā pieauguši par 8,5% –līdz gandrīz 33 miljardiem Krievijas rubļu, bet tīrā peļņa veido 4,7 miljardus rubļu. Tas ir par 206,5% vairāk nekā 2021. gadā. Ukraina atzīmē, ka Krievijas budžetā nodokļos tā nomaksājusi vairāk nekā 1,2 miljardus rubļu.

Bermudā bāzētais Kubas ruma ražotājs "Bacardi" 2022. gada pavasarī paziņoja, ka pārtrauc piegādes Krievijai un atsakās no investīcijām reklāmā, tomēr šā gada jūnija izskaņā no uzņēmuma preses materiāliem pazuda vārdi par piegāžu pārtraukumu. Augustā "The Wall Street Journal" rakstīja, ka "Bacardi" turpina attīstīt biznesu Krievijā, tostarp vadība meklē jaunus darbiniekus.