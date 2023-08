Katru dienu vairāki simti jaunu sekotāju – tāds ir panākums divu entuziastu izveidotam "Instagram" kontam "salmugalvas_lv". Profilā ik dienas tiek publicēti video no pašmāju influenceru storiju vācelītes, kuros varoņi filmējušies pie auto stūres, tādējādi ne tikai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, bet arī rāda sliktu piemēru saviem sekotājiem. Lai no salmu galvu reģistra izkļūtu, "vainīgajam" jāatzīst sava kļūda un jāpublisko atvainošanās video, taču līdz šim no vairākiem desmitiem grēkāžu šādu iespēju izmantojuši vien četri, portālam "Delfi" saka konta uzturētāji.