Arī šī nedēļa nesusi notikumus, kurus labprāt apspriest virtuvē vai zem deķīša. Kas, kur, kad, kāpēc, ar ko? "Delfi" ierasti sagatavo asortu izlasi tiem, kuriem aizņemtība neļāva iedziļināties patiesi svarīgajos notikumos.

Miljonāra Maligina meita Irina apprecējusies ar gados vecāku dakteri

57 gadu vecumā mūžībā devies Sandras Bulokas dzīvesdraugs

57 gadu vecumā miris slavenās aktrises Sandras Bulokas partneris un adoptēto bērnu tēvs Braiens Rendāls, ziņo "People" un citi mediji. Rendāls, kurš pēc profesijas bija fotogrāfs, miris no amiotrofās laterālās sklerozes (ALS), ar kuru cīnījies pēdējos trīs gadus.

'The Sun' raksta par latvietes Sofijas šiko dzīvi ar cukurtētuku Dubaijā

Britu tabloīds "The Sun" atsevišķā publikācijā sadaļā "Attiecības" izcēlis pašmāju influenceres Sofijas Kralovas grezno dzīvi Dubaijā. Kralova pērnā gada maijā bija izveidojusi " TikTok " video, kam dots nosaukums "Kas notiek, ja tu apprecies ar bagātu Dubaijas vīrieti". Tam ir jau vairāk nekā 3 miljoni skatījumu un ap 25 000 komentāru.

Video: Maksimu Galkinu koncertā Cēsīs pavada ar stāvovācijām

"Labvakar, dārgie draugi!" – ar šādu sveicienu latviešu valodā Krievijas komiķis Maksims Galkins uzsāka savu tūri pa Latviju. Izskanējis viņa pirmais koncerts Cēsu koncertzālē, un mākslinieks savā "Instagram" profilā publiskojis video no šī notikuma.

Daugavpils mērs nikns par bedri pie lielveikala; 'Rimi' neizpratnē

'Salmugalvu' konts – kauna stabs influenceriem, kas filmējas pie stūres

Katru dienu vairāki simti jaunu sekotāju – tāds ir panākums divu entuziastu izveidotam "Instagram" kontam "salmugalvas_lv". Profilā ik dienas tiek publicēti video no pašmāju influenceru storiju vācelītes, kuros varoņi filmējušies pie auto stūres, tādējādi ne tikai pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, bet arī rāda sliktu piemēru saviem sekotājiem. Lai no salmu galvu reģistra izkļūtu, "vainīgajam" jāatzīst sava kļūda un jāpublisko atvainošanās video, taču līdz šim no vairākiem desmitiem grēkāžu šādu iespēju izmantojuši vien četri, portālam "Delfi" saka konta uzturētāji.