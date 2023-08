Pagājuši jau 36 gadi, kopš pirmo sēriju piedzīvoja telekompānijas "CBS" lepnums ziepju operu frontē – seriāls "The Bold and the Beautiful", ko Latvijā talantīgi nokristīja par "Hameleonu rotaļām". Pie mums to pātrauca demonstrēt tālajā 2010. gadā, taču joprojām Foresteru ģimenes kaislībām līdzi var sekot 100 dažādās pasaules valstīs.

Pagājušajā gadā aktieris Džons Makkuks beidzot saņēma saņēma godam pelnīto "Daytime Emmy" balvu. "Daytime Emmy" ir balvu pasniegšanas ceremonija, kurā sumina labākos ziepju operu aktierus. Makkukam, kurš seriālā atveido Ēriku Foresteru, par darbu "Hameleonu rotaļās" līdz šim tikušas veselas četras nominācijas, taču nekad ne uzvara. Nu Foresteru ģimenes galva var lepoties arī ar triumfālu atzinību par savu veikumu.

Viņš ir viens no diviem leģendārā varoņiem, kas jau 36 gadus ir uzticīgs šim seriālam. Patlaban Makkukam ir 79 gadi, bet nekas neliecina, ka viņš varētu doties pensijā – vīrs joprojām sparīgi filmējas arvien jaunās un jaunās sērijās.

Foto: Vida Press

Ja Forestera dzīves sižeta līniju izliktu uz papīra, pavērtos varena perversiju un incestu aina – kopš šķiršanās no sievas Stefānijas (seriālā viņa mira no plaušu vēža un tādējādi aktrise Sjūzena Flanerija devās pensijā), Ēriks sagājies ar neskaitāmām dāmām, tostarp apprecēja savas kādreizējās vedeklas Brūkas māsu Donnu, un viņam bija attiecības arī ar pašu Brūku – sava dēla Ridža sievu. Tagad Ēriks seriālā jau ir vectētiņš, taču Foresteru daudzšķautņainās mīlas un naudas kaislības mazinājušās nav. Skatītājs Latvijā, kurš pēdējos 13 gadus nav redzējis nevienu jaunu "Hameleonu rotaļu" sēriju, starp tēliem spētu atpazīt tikai šo sirmo kungu, jo visi citi aktieri nomainījušies jau daudzkārt.

Vēl bez Ērika Forestera mūsdienu seriālā filmējas tikai Brūka Logana jeb aktrise Ketrīna Kellija Langa. Viņai šobrīd ir 62 gadi, bet mūsdienu medicīnas sasniegumu dēļ viņai izdevies novecošanu visai labi apturēt.

Foto: Vida Press

Arī Brūkas dzīves krasajiem pavērsieniem līdzi spējis izsekot tikai sevišķi uzcītīgs skatītājs – velnišķīgā dāma pat paguvusi saieties ar savas meitas mīļoto puisi un vēl arī šī puiša brāli. Laulībā ar Ridžu Brūkas seksualitāte bija kļuvusi nevaldāma.

Tas Ridžs, ko atceras Latvijā, seriālā vairs nespēlē. Aktieris Rons Moss "Hameleonu rotaļām" teica ardievas 2012. gadā un pievērsās mūzikai. Starp citu, Moss (Ridžs) īstajā dzīvē ir tikai astoņus gadus jaunāks par Makkuku (Ēriks), bet seriālā viņš bija Ērika dēls.

Foto: Publicitātes foto

"Hameleonu rotaļas" iezīmē ģimenes pēctecību arī to veidotāju līnijā. Tālajā 1987. gadā to sāka uzņemt producents Viljams Bells, pēc gada viņam pievienojās sieva Lī Bella, un 1996. gadā seriāla veidošanu pārņēma viņu dēls Bredlijs Bells, kuram šobrīd ir 59 gadi un viņš turpina uzņemt amerikāņu tik iecienīto ziepju operu.

Foto: Publicitātes foto

36 gadu laikā, kopš seriāls aizņem ētera laiku, sarucis vienas sērijas ilgums. Ja pirmsākumos Foresteru ģimenes līkloči risinājās 30 minūšu garumā, tad tagad nākusi klāt lielāka dinamika, proti, viena sērija ilgst 19 minūtes. Līdzīgi kā senāk, sērijas tiek fimētas trīs nedēļas pirms "palaišanas" ēterā. Katru sēriju noskatās apmēram trīs miljoni cilvēku visā pasaulē.