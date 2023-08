Ar sirsnīgu vēstījumu "Instagram" platformā padalījusies populārā amerikāņu šovbiznesa personība Elena Dedženeresa - 65 gadus vecā sieviete vēlreiz atzinās mīlestībā savai sievai Poršai de Rossi, ar kuru ir precējusies 15 gadus.

View this post on Instagram

Tobrīd tikko bija beigušās Dedženeresas attiecības ar aktrisi Annu Hešu (Anni Heču), kura pērn augustā cieta smagā autoavārijā un vēlāk slimnīcā tika atslēgta no dzīvību uzturošiem aparātiem. Kad Dedženeresa ar Hešu sāka satikties – viņu mīla ilga no 1997. līdz 2000. gadam – abas bija viens no pirmajiem atklātu lesbiešu pāriem Holivudas sabiedrībā, bet tagad Dedženersa un Rossi uzskatāmas par vienu no saticīgākajiem lesbiešu pāriem šovbiznesā.