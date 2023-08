Arī šī nedēļa nesusi notikumus, kurus labprāt apspriest virtuvē vai zem deķīša. Kas, kur, kad, kāpēc, ar ko? "Delfi" ierasti sagatavo asortu izlasi tiem, kuriem aizņemtība neļāva iedziļināties patiesi svarīgajos notikumos.

Seriālā 'Hameleonu rotaļas' joprojām filmējas tikai Ēriks un Brūka

Pagājuši jau 36 gadi, kopš pirmo sēriju piedzīvoja telekompānijas "CBS" lepnums ziepju operu frontē – seriāls "The Bold and the Beautiful", ko Latvijā talantīgi nokristīja par "Hameleonu rotaļām". Pie mums to pātrauca demonstrēt tālajā 2010. gadā, taču joprojām Foresteru ģimenes kaislībām līdzi var sekot 100 dažādās pasaules valstīs.