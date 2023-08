Arī šī nedēļa nesusi notikumus, kurus labprāt apspriest virtuvē vai zem deķīša. Kas, kur, kad, kāpēc, ar ko? "Delfi" ierasti sagatavo asortu izlasi tiem, kuriem aizņemtība neļāva iedziļināties patiesi svarīgajos notikumos.

Marks Feigins pārtrauc populārās 'YouTube' tiešraides ar Arestoviču

Odiozais Ernests Rieksts ceļā uz savu 'Jaunlatviju' iekuļas nepatikšanās

Ja Latvijā ar vārdiem "realitātes šovs" lielākoties saprot dažāda kalibra īstermiņa slavenību dzīves filmēšanu, tad Jaunzēlandē no realitātes tik tiešām taisa šovu – tur īpaši iecienīts ir dokumentālais realitātes seriāls "Robežas patruļa", un tieši par šī šova varoni negaidīti kļuvis latvietis Ernests Rieksts.

'900 sekunžu' moderatore Kristīne Stakena laidusi pasaulē dēlu

Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele uzsākusi komiķes karjeru

Bijusī veselības ministre Ilze Viņķele pievienojusies komiķu apvienībai "Sieviešu stendaps", šonedēļ vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", kas politiķi sastapa pagājušajā nedēļā Avotu ielas svētkos. Tur Viņķele no skatuves "plēsusi" visai drosmīgus jokus.

Dobeles 1. vidusskolas sniegtā izglītība Didrihsonei dzīvē neesot noderējusi

Populārā influencere un apģērbu veikala saimniece Elīna Didrihsone nāk no Dobeles. Tieši tur viņa absolvējusi vidusskolu, bet skolas gadi nav bijis jaukākais laiks viņas dzīvē, influencere pastāstīja šovā "Slavenības bez filtra". Lai gan skolas kā tādas vajadzību viņa saprot, veikalnieces dzīvē šī izglītība nekādu pienesumu neesot devusi.

Latvijas basketbola zvaigzne Gunta Baško pošas otrajām kāzām

Ilggadējā Latvijas sieviešu basketbola izlases spēlētāja, tagad kluba "TTT Rīga" prezidente Gunta Baško drīzumā kļūs par precētu sievu – ceļojuma laikā šogad augustā viņa tikusi bildināta no sava mīļotā vīrieša Mareka Liepiņa puses.

Video: Galkins ar dēlu sajūsminās par Teiču dabas rezervātu

Krievu humorists Maksims Galkins, kas ierasti augustā uzturas Latvijā, kopā ar savu dēlu Hariju devies uz Krustpils novada Atašienes pagastu – tur slejas 27 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču dabas rezervāta plašumiem. Video no notikuma Galkins ievietojis "Instagram" platformā, kur to varēs redzēt viņa vairāk nekā deviņi miljoni sekotāju.