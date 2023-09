Piektdien, 8. septembrī, ētera ceļu sāk šova "Lauku sēta" jaunā sezona. Raidījums filmēts tēva un meitas saimniecībā Vecpiebalgā, un šovā piedalās 12 cilvēki no dažādām Latvijas malām. Iepazīstinām ar katru!

Šogad seši dalībnieki izmēģinās savus spēkus "Lauku sētā" pirmo reizi, savukārt seši jau būs redzēti kādā no aizvadītajām šova sezonām, portālam "Delfi" vēsta TV3 sabiedrisko attiecību speciāliste Lauma Zommere.

Lūk, šie cilvēki:

Arīna Balode (32)

Foto: Publicitātes foto

Arīna ir dzīvesstila influencere. Viņa ļauj sekotājiem ieskatīties savā ikdienā, kā arī dalās ar dažādiem skaistumkopšanas padomiem. Arīna ir ļoti radoša un pozitīva personība – kad ir iedvesma, viņa aizraujas ar ģipša trauku izgatavošanu, liek puzles, lasa grāmatas un apmeklē kino. "Lauku sētai" pieteicās, lai pārbaudītu savas fiziskās spējas un pierādītu citiem, ka viņa ir stipra sieviete, kā arī noskaidrotu savu emocionālo noturību. Jaunā dāma atzīst, ka šovu skatās jau no pirmsākumiem un viņas dalība ir bijis tikai laika jautājums – nu beidzot viņa to ir izdarījusi.

Alise Emīlija Cveigele (19)

Foto: Publicitātes foto

Alise ir "Lauku sētas" jaunākā dalībniece, viņa ir aktīva, enerģiska, ļoti smaidīga un emocionāla. Viņas hobiji ir aktiermeistarība, volejbols, izklaides kopā ar draugiem, dziesmu dziedāšana, citu kaitināšana un smaidīšana. Alisi ļoti aizrauj teātris, viņa studē Latvijas Kultūras koledžā pasākumu un teātra režiju, un aktiermākslu, taču "Lauku sētā" jaunā dāma negrasās tēlot, viņa parādīs sevi no īstās puses. Viņa ir gatava "iekabināt" arī gados vecākiem cilvēkiem un viņai ir izteiktas līdera prasmes. Alise ir ļoti pārliecināta par sevi un uzsver, ka nav tāda darba, ko viņa nevarētu izdarīt.

Agnese Laube (38)

Foto: Publicitātes foto

Agnese strādā kokapstrādes uzņēmumā, ir šķietami klusa un nosvērta, bet atveras pēc kāda laika, kad ir pārbaudījusi citu cilvēku uzticību. Viņas hobiji ir rallijs, makšķerēšana un došanās dažādās ekskursijās, arī dejošana. Agnese pieteicās "Lauku sētai", jo līdz šim ir sekojusi līdzi visām šova sezonām un vēlējusies pati būt tur – visu redzēt un izjust uz savas ādas. Viņa ir spēcīga optimiste, ja ir kaut ko apņēmusies darīt, tad iet līdz galam. Agneses sirds ir brīva, bet viņa netic, ka mīlestību varētu atrast "Lauku sētā".

Jānis Šnevels (38)

Foto: Publicitātes foto

Jānis ir pozitīvs un no katras dzīves situācijas mēģina iziet ar smaidu uz lūpām. Viņa trumpji ir asprātība, godprātība, spēcīgums un atraktivitāte, ko viņš paņēmis līdzi arī uz "Lauku sētu". Jāņa hobiji ir dejošana, sports un autosports, tautiskās dejas dejo kopš 2015. gada un arī "Lauku sētā" gatavs iemēģināt kādu deju soli. Jānis ir fiziski spēcīgs un nebaidās no lauku darbiem, uzsverot, ka viņam konkurentu nav. Par sevi saka, ka it ļoti pozitīvs un mierīgs, skatītāji no viņa nedzirdēs lamu vārdus. Jāņa stratēģija ir būt dabiskam, neko nesamākslot un būt pozitīvam.

Jānis Cinovskis (45)

Foto: Publicitātes foto

Lai arī Jānis saka, ka īsti nesaprot, kāpēc ir pieteicies dalībai "Lauku sētā", viņam padodas lauku darbi. Lai arī viņš pagaidām strādā servisā un būvē dzīvokļus, viņš ir ļoti apdāvināts un prot spēlēt vairākus mūzikas instrumentus, taču uzsver, ka vislabāk tomēr prot spēlēt uz nerviem. Jānis aizraujas ar mūziku un arī uz "Lauku sētu" līdzi ir paņēmis savu "sievu" jeb ģitāru. Kādreiz ar mūziķi Mārtiņu Freimani abi ir domājuši dziesmas. No darba Jānis nekad nav baidījies un to ir gatavs pierādīt. Ja vajadzēs – pateiks visu, ko domā, pratīs sevi aizstāvēt un iestāsies par godīgumu.

Raivis Polis (26)

Foto: Publicitātes foto

Raivis jau no mazotnes ar lauksaimniecības darbiem ir uz Tu, tā kā "Lauku sētas" darbi viņam nebūs sveši. Viņš ir ieradies šovā, lai uzvarētu un parādītu citiem, ka var izdarīt visu. Viņa stiprās puses būs fiziskie darbi – rakt, zāģēt, pļaut. Ravēšana gan lai paliek meitenēm. Ar traktoriem Raivis brauc jau kopš 8 gadu vecuma, jo pašam bijusi saimniecība. Kamēr citi viņa vienaudži izklaidējušies, Raivis katru vasaru ir strādājis un savu čaklumu mēģinās pierādīt arī šovā. Raivis no šīs vasaras sagaida piedzīvojumus, nestandarta situācijas, adrenalīnu un, iespējams, konfliktus.

Anita Šulca (65)

Foto: Publicitātes foto

Anita ir apņēmības pilna uzvarēt, lepojas ar saviem gadiem un savu cīņassparu. Viņa nopietni gatavojas "Lauku sētai" – gan cilājot hanteles, gan šķirojot pupiņas, lai pārējie dalībnieki nedomā, ka sieviete gados nevarēs viņiem "iekabināt". Varēs, un kā vēl! Šī ir Anitas otrā sezona "Lauku sētā" un viņa ir gatava uzvarēt. Pirmo reizi Anita startēja šova pirmajā sezonā, tika līdz finālam, fināla cīņas uzdevumos bija pārāka par savu konkurentu, taču pietrūka pavisam nedaudz veiksmes, lai fināla posmā atrastu īsto un vienīgo atslēgu. Anita gatava raudāt, pārdzīvot, apvainoties un izbaudīt "Lauku sētu" ar pilnu krūti. Ja būs nepieciešams, tad gatava pat kauties. Viņa cīnīsies ar zobiem un nagiem un, ja vajadzēs, tad pat zemi grauzīs. Anitas taktika ir būt draudzīgai un tai pat laikā būt gatavai durt dunci mugurā, ja radīsies tāda nepieciešamība, jo šeit nāk uzvarēt, nevis draudzēties.

Ingūna Stapāne (46)

Foto: Publicitātes foto

Otrās sezonas viena no spilgtākajām dalībniecēm Ingūna "Lauku sētā" piedalās otro reizi. Toreiz pavisam maz pietrūka līdz uzvarai, Ingūna palika otrā. Arī šoreiz viņa ir gatava iet līdz galam – viņa darīs visu, lai uzvarētu. Jāskrien pliko skrējienā? Sīka vienība, Ingūna gatava arī tam! Viņa atzīst, ka pirmajā reizē esot nedaudz baidījusies, bet tagad nebaidās ne no kā, viņa parādīs visiem saviem konkurentiem, kā tā spēle ir jāspēlē. Ingūna ir azartiska un strādīga, lauku darbi viņai nav sveši. Viņa gatava darīt gan sieviešu darbus, gan tos, kas vairāk domāti vīriešiem un noteikti neļaus sev darīt pāri un pateiks acīs katram, ko domā.

Eva Savicka (43)

Foto: Publicitātes foto

Eva ir "Lauku sētas" dalībniece ar vislielāko stāžu – viņa šovā piedalās jau trešo reizi un šoreiz būs vairāk vērotāja. Viņa uzsver, ka ir sieviete vērsis – viņa var skriet, darīt, bet vienā brīdī būt līdzsvarota un mierīga. Eva ir atgriezusies, lai parādītu savu spēku un varēšanu, un, protams, lai ar galveno balvu skaisti un augsti paceltu galvu aizietu no "Lauku sētas". Evas meistarstiķis noteikti būs virtuve – "paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks", kā saka Eva. Viņa ir ļoti spēcīga sieviete un ir gatava to pierādīt.

Kaspars Gendvils (29)

Foto: Publicitātes foto

Kaspars "Lauku sētā" ir no "vecajiem", viņš piedalās jau otro reizi. Skatītājiem Kaspars vairāk pazīstams kā Šarmantais, jo māte viņam bērnībā teikusi – ne tik daudz viņam galvā tās gudrības, cik šarma un ar šarmu viņš sasniegšot vairāk. Kaspars strādā lauksaimniecības nozarē un ir pieņēmis šo izaicinājumu, uzsverot, ka šoreiz viņš ir ne tikai Šarmants, bet arī daudz prātīgāks nekā iepriekš. Šajā sezonā viņam būs svarīgs balanss starp atpūtu un strādāšanu – viņš neskries, negrābs, bet arī slinkot negrasās. Viņš uzskata, ka liela priekšrocība ir tā, ka viņš ir jau piedalījies un aptuveni var nojaust, ko sagaidīt no pavērsieniem, kas var būt ik uz stūra. Kaspars līdz uzvarai ies ar apdomu, slinkumu, viltību un normālu prāta čakarēšanu.

Matīss Gredzens (32)

Foto: Publicitātes foto

Matīss nesen pārcēlies atpakaļ uz Latviju, divus gadus nodzīvoja Dublinā, gūstot tur darba pieredzi. Pirms sešiem gadiem pirmo reizi piedalījās "Lauku sētā", toreiz paliekot otrais. Tā bija neatkārtojama pieredze, jo toreiz viņš esot bijis jautrītis, bet šosezon taktika ir jāpamaina. Matīss spēlē varēs izmantot ne tikai to, ka var izdarīt lauku darbus, bet arī savu šarmu. Divu gadu laikā ļoti labi ir apguvis brazīļu džiu džitsu, līdz ar to Matīss ir arī ļoti sportisks. No viņa var sagaidīt vēl vairāk shēmošanas un viņš uzsver, ka šī vasara būs karsta un piedzīvojumiem bagāta.

Kristaps Zariņš (35)

Foto: Publicitātes foto

"Es eju uz "Lauku sētu" kļūt par TV zvaigzni, reitingi kāps," tā par sevi pērn teica Kristaps. Viņš ir no "vecajiem" un viņam dalība "Lauku sētā" skatītājiem ir vissvaigākajā atmiņā, jo Kristaps piedalījās šovā pagājušajā sezonā. Būdams viens no aizvadītās sezonas spilgtākajiem dalībniekiem, arī šosezon gatavs pierādīt sevi un cīnīties. Kristaps uzsver, ka viņam ir liels potenciāls kļūt par jubilejas sezonas čempionu – galvenais ir nebūt sliņķim un cer, ka par tādu arī nekļūs. Viņš ir atraktīvs, ar labu humora izjūtu, bet arī ļoti viltīgs un varētu pat teikt – lielākais no "Lauku sētas" shēmotājiem. Kristaps ir labsirdīgs, taču nokaitināt viņu noteikti nevajadzētu. No lauku darbiem viņš nebaidās un ir gatavs darīt visu, kas būs nepieciešams.

Saimnieki: Laura un Jānis

Foto: Publicitātes foto