Slavenais aktieris Džordžs Klūnijs un viņa kundze Amala pošas atvadīties no savas Itālijas villas, kas viņam piederēja kopš 2002. gada. Togad viņš namu nopirka par 10 miljoniem dolāru, bet tagad tas ir pārdošanā par iespaidīgu cenu – 107 miljoniem dolāru jeb apmēram 100 miljoniem eiro.

Kā vēsta medijs "Page Six", baumas par to, ka Klūniju pāris gatavs šķirties no vērtīgā īpašuma, klīda jau sen, pēdējoreiz ap 2015. gadu.