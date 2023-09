Pērnā gada decembrī sociālajos tīklos lielu sašutumu izsauca paņēmieni, ar kādiem influenceri Elīna un Nauris Didrihsoni rotaļājās ar tobrīd piecus mēnešus veco dēlu Džeisonu. Kā tagad šovā "Slavenības bez filtra" atklāj šova varone, acīgie sekotāji pat "uzsūtījuši" ģimenei bāriņtiesas darbiniekus. Didrihsone tiem teikusi: "Ja par šādiem notikumiem mūs visu laiku sauks, es pie jums sēdēšu katru nedēļu."

Kā vēlāk klāstīja influencere, sociālajam dienestam iesniegts ziņojums par to, ka Didrihsoni it kā nemākot aprūpēt bērnu vai dara to nepareizi. To darījuši viņas nelabvēļi jeb tā dēvētie "heiteri".